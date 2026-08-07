Jeep Compass elettrica, sconto di 5.000 euro ad agosto: il prezzo scende

La Jeep Compass elettrica diventa più conveniente con la promozione valida fino al 31 agosto 2026. La nuova generazione del SUV, nella versione Altitude Full Electric da 213 CV, viene proposta a 42.900 euro contro i 47.900 euro di listino. Il vantaggio è quindi di 5.000 euro, a condizione di avere un’auto da dare in permuta o rottamazione e di aderire al finanziamento previsto da Stellantis per questa vettura.

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Jeep Compass elettrica: 5.000 euro di sconto con l’offerta di agosto

La formula prevede un anticipo di 10.416 euro, seguito da 35 rate mensili da 249 euro. Al termine rimane una rata finale residua di 27.317,65 euro. Il TAN fisso è del 2,99%, mentre il TAEG raggiunge il 4,13%. L’importo totale del credito è di 32.755,03 euro e il finanziamento comprende anche 12 mesi di Identicar, dal valore di 271 euro.

La nuova Compass elettrica dichiara un’autonomia compresa tra 467 e 500 km WLTP, a seconda della configurazione, con consumi omologati tra 17,5 e 18,6 kWh/100 km.

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Questa nuova generazione arriva in un momento importante per Jeep in Europa. Il modello che oggi sostiene maggiormente il marchio nel Vecchio Continente è Avenger, diventato la Jeep più venduta sul mercato europeo e arrivato a superare i 270.000 ordini complessivi. In Italia il risultato è ancora più evidente: nel primo semestre 2026 Avenger è stato il SUV più venduto in assoluto e il secondo modello dell’intero mercato, mentre Jeep ha mantenuto una quota vicina al 3,8% tra le passenger car.

La nuova Compass dovrà adesso provare a replicare parte di questo successo nel segmento superiore, offrendo però una gamma molto più ampia: elettrica, e-Hybrid, plug-in hybrid e 4xe.

Il futuro europeo del marchio sarà ancora più articolato. Entro il 2030 Jeep punta ad avere sei modelli in Europa, con l’arrivo della Recon elettrica, di un nuovo SUV di segmento D sviluppato con Dongfeng e di due ulteriori modelli compatti basati sulla futura piattaforma STLA One. Anche un nuovo ritorno di Wrangler in Europa resta allo studio.

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Non è un caso che nel piano FaSTLAne 2030 Stellantis abbia inserito Jeep tra i quattro marchi globali prioritari insieme a Fiat, Peugeot e Ram. A questi brand, insieme a Pro One, sarà destinato il 70% degli investimenti per marchi e prodotti, dando a Jeep un ruolo centrale nella crescita internazionale del gruppo.