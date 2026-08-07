BMW Serie 1 elettrica: la trazione posteriore salverà suo il futuro?

La trazione posteriore non si dimentica, BMW pare intenzionata a dirmostarlo. Secondo le indiscrezioni che circolano in Germania, la futura generazione della Serie 1 tornerà a questa architettura, quella che per decenni ha definito il carattere delle compatte bavaresi, ma con un’importante differenza rispetto al passato: niente più motore termico, dato che la base sarà esclusivamente elettrica.

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La piattaforma dedicata ai veicoli a batteria ospiterà il motore al posteriore, garantendo quella distribuzione dei pesi equilibrata che BMW ha sempre usato come argomento di vendita. L’appuntamento è fissato al 2028, quando la i1 (avrebbe questo nome la nuova Serie 1) dovrebbe debuttare come elettrica d’accesso alla gamma, raccogliendo idealmente il testimone della prima i3, in produzione dal 2013 al 2022.

Il render elaborato sulla base delle indiscrezioni e del linguaggio stilistico Neue Klasse anticipa una compatta con un’estetica radicalmente diversa dall’attuale Serie 1. Superfici più tese, linee meno elaborate, un minimalismo che si respira già sulle recenti i3 e iX3.

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Il frontale alleggerisce le fattezze dell’attuale generazione: la doppia calandra a rene rimane, BMW non la tocca, è il suo logo applicato alla lamiera, ma viene ridimensionata e integrata con più discrezione nella carrozzeria.

Il profilo laterale conserva l’impostazione hatchback a cinque porte, cofano lungo, sbalzi contenuti, linea del tetto con una leggera inclinazione che mantiene le proporzioni sportive senza esasperarle. Il tutto in linea con la filosofia Neue Klasse, che punta a un design più pulito.

La convivenza con la Serie 1 tradizionale, quella con benzina e mild hybrid, trazione anteriore, piattaforma attuale, è prevista. Le due auto condivideranno un’estetica molto simile, ma sotto la carrozzeria non avranno quasi nulla in comune.

Sul fronte dei prezzi, le aspettative si orientano verso una fascia tra i 35.000 e i 40.000 euro, in linea con quanto faranno Mercedes con la CLA e Audi con la futura A2.