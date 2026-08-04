Stellantis allunga il passo in Italia: Pandina domina, Fiat vola e Leapmotor sorprende tutti

Luglio è stato un mese molto positivo per Stellantis in Italia. Il gruppo automobilistico del CEO Antonio Filosa ha visto aumentare le sue immatricolazioni nel nostro paese per il settimo mese consecutivo. Secondo Dataforce i volumi dell’azienda sono aumentati del 3,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, considerando anche Leapmotor. La crescita è stata leggermente più contenuta rispetto a quella dell’intero mercato nazionale, ma resta comunque significativa. Anche togliendo dal conteggio il marchio cinese, i brand Stellantis hanno chiuso il mese con un incremento dell’1,1%.

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Stellantis cresce ancora in Italia: Fiat guida il mercato con Pandina e Grande Panda

A fare la parte del leone è stata ancora una volta Fiat Pandina. Con 8.472 immatricolazioni, la piccola prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco si è confermata l’auto più venduta in Italia, con un distacco netto sulle inseguitrici. Da sola ha conquistato il 6,9% dell’intero mercato.

La presenza di Stellantis nelle zone alte della classifica, però, non si limita alla Pandina. Tra le dieci vetture più acquistate a luglio compaiono anche Fiat Grande Panda, quarta, Citroën C3, quinta, e Jeep Avenger, che ha chiuso il mese in nona posizione.

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Guardando ai primi sette mesi del 2026, il quadro diventa ancora più favorevole. I marchi del gruppo, comprendendo Leapmotor, hanno raggiunto 322.357 immatricolazioni, con una crescita del 14,5 per cento. Nello stesso periodo il mercato italiano è aumentato dell’8,9%, superando di poco quota 1,06 milioni di vetture. Anche senza il contributo di Leapmotor, Stellantis avrebbe comunque registrato un progresso del 6,2%.

Fiat resta il principale punto di forza del gruppo. Nel mese di luglio il marchio ha immatricolato 14.031 automobili, il 27% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La quota di mercato è salita all’11,4%, guadagnando 2,1 punti percentuali. Molto positivo anche il risultato tra i clienti privati, dove Fiat ha raggiunto l’11,1%, mantenendo il primo posto.

Sta crescendo rapidamente anche Grande Panda. Le 2.917 unità registrate a luglio hanno portato il totale da gennaio a 25.983 immatricolazioni. Numeri che le consentono di occupare il quarto posto assoluto nella classifica annuale e il secondo tra le berline del segmento B.

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Un altro contributo importante è arrivato da Leapmotor. Il marchio ha chiuso luglio con 1.124 immatricolazioni, in crescita del 203% rispetto a un anno fa. Nel mercato delle auto elettriche ha conquistato una quota del 10,8%, che sale al 17,6% considerando soltanto il canale dei privati.

La Leapmotor T03 è risultata la vettura elettrica più venduta ai clienti privati, mentre la nuova B05 si è già portata al comando del segmento C elettrico, nonostante sia arrivata sul mercato soltanto da poche settimane.

Stellantis registra ottimi risultati anche nel settore dei veicoli commerciali. Fiat Professional ha totalizzato 27.421 immatricolazioni nei primi sette mesi del 2026, raggiungendo una quota del 24,6%. A luglio il Ducato, proprio nell’anno del suo 45° anniversario, è stato il furgone più venduto in Italia con 1.417 unità. Buoni risultati, infine, anche nella micromobilità. Fiat Topolino ha guidato le vendite dei quadricicli leggeri elettrici, chiudendo luglio con una quota di mercato del 40,3%.