Fiat Pandina Hybrid a 9.950 euro: la promozione di agosto 2026 rende la city car ancora più accessibile

Fiat Pandina Hybrid nuovamente protagonista di una promozione super interessante. La casa torinese infatti ha deciso di rendere ancora più invitante una delle auto più vendute in Italia. Fino al 27 agosto 2026, la vettura di Fiat viene proposta con un prezzo promozionale di 9.950 euro, oltre agli oneri finanziari, per i clienti che scelgono il finanziamento e dispongono di una vettura da rottamare.
Fiat lancia un’offerta su Fiat Pandina Hybrid: con rottamazione e finanziamento scende a 9.950 euro
L’offerta riguarda gli esemplari disponibili in pronta consegna presso le concessionarie Fiat aderenti. Una formula pensata quindi per chi non vuole attendere i tempi di produzione e ha bisogno di cambiare automobile in tempi relativamente brevi.
Il finanziamento relativo a Fiat Pandina Hybrid prevede un anticipo di 1.699 euro, seguito da 35 rate mensili da 99 euro. Al termine dei 36 mesi è prevista una rata finale da 8.011 euro. Il TAN fisso è pari all’8,99 per cento, mentre il TAEG raggiunge il 13,71 per cento. Alla rata può essere aggiunta anche un’estensione della garanzia fino a tre anni, proposta al costo di 2,56 euro al mese.
Come spesso accade con questo tipo di promozioni, il prezzo pubblicizzato non coincide con l’importo complessivamente sostenuto dal cliente. Prima di firmare il contratto sarà quindi importante valutare non soltanto la rata mensile, particolarmente contenuta, ma anche gli interessi, le spese accessorie e soprattutto il valore della rata finale.
La Fiat Pandina Hybrid continua comunque a rappresentare una delle soluzioni più semplici per chi cerca una vettura compatta, economica da gestire e adatta soprattutto agli spostamenti urbani. Le dimensioni contenute facilitano i parcheggi, mentre il sistema mild hybrid permette di ridurre leggermente consumi ed emissioni rispetto a una tradizionale motorizzazione esclusivamente a benzina.
Pandina porta avanti la storia della Panda con una dotazione aggiornata, nuovi sistemi di assistenza alla guida e un’impostazione che resta volutamente pratica. Non cerca di trasformarsi in un modello sofisticato o costoso, ma conserva quella semplicità che da oltre quarant’anni rappresenta uno dei principali punti di forza dell’utilitaria Fiat.
Per accedere alla promozione, Fiat Pandina Hybrid dovrà essere immatricolata entro il 27 agosto 2026. Disponibilità, versioni e condizioni possono però cambiare da una concessionaria all’altra, soprattutto trattandosi di automobili già presenti in stock.