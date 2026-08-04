Jeep Avenger da record: primo SUV e seconda auto più venduta in Italia nel 2026

Jeep continua a vivere un 2026 da protagonista in Italia, grazie soprattutto alle ottime performance di Jeep Avenger. Il SUV compatto progettato in Italia a Torino e prodotto a Tychy in Polonia infatti è risultato essere il SUV più venduto in assoluto e la seconda auto con più immatricolazioni nel nostro paese dietro solo a Fiat Pandina. Secondo quanto riportato da Dataforce nelle scorse ore in totale il modello di Jeep ha ottenuto una quota di mercato del 5,02 per cento nel segmento dei SUV, considerando ogni tipo di alimentazione.

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Jeep Avenger domina il mercato italiano nel 2026

Un risultato che prosegue sulla strada già tracciata nel 2024 e nel 2025 e che diventa ancora più significativo restringendo l’analisi al mercato dei B-SUV. In questa categoria, Avenger ha raggiunto una quota del 10,3% nei primi sette mesi dell’anno. Nel mese di luglio si è invece attestata al 7,76%, mantenendosi sul podio del segmento. Numeri che le hanno permesso di conquistare il 2,6% dell’intero mercato automobilistico italiano nel cumulato gennaio-luglio, alle spalle soltanto della Fiat Pandina.

Una parte importante del successo nasce dalla varietà della gamma. Jeep Avenger viene infatti proposta con motore a benzina e cambio manuale, nella versione e-Hybrid con sistema a 48 volt e trasmissione automatica, in configurazione completamente elettrica e nella più recente variante 4xe a trazione integrale elettrificata. Una scelta ampia, pensata per intercettare clienti con esigenze e abitudini molto diverse.

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Le dimensioni compatte hanno aiutato Avenger a imporsi soprattutto nelle città italiane, ma il modello non ha rinunciato a quegli elementi che il pubblico associa tradizionalmente a Jeep. Assetto rialzato, protezioni esterne, sistemi di assistenza alla guida e una buona versatilità ne hanno fatto una proposta capace di muoversi con disinvoltura sia nel traffico sia lontano dall’asfalto.

Accanto ad Avenger sta guadagnando spazio anche la nuova Jeep Compass, costruita in Italia sulla piattaforma STLA Medium. Il modello è già entrato nella top ten dei C-SUV e propone una gamma che comprende la e-Hybrid da 145 CV, la plug-in hybrid da 225 CV e le versioni elettriche.

Al vertice si trova la Compass 4xe elettrica da 375 CV, dotata di due motori, trazione integrale e batteria da 96,1 kWh. L’autonomia dichiarata supera i 600 km nel ciclo WLTP, mentre la ricarica dal 20 all’80% può essere completata in 27 minuti. La Compass e-Hybrid, invece, viene proposta in pronta consegna da 33.900 euro con finanziamento a interessi zero.