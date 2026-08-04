Citroën cresce in Italia: C3 domina il segmento B e la gamma elettrica guadagna terreno

Citroën conferma la sua crescita in Italia nel mese di luglio che si è da poco concluso. Infatti la casa automobilistica francese è riuscita leggermente a migliorare la sua posizione nel nostro mercato rispetto allo scorso anno. Il brand di Stellantis aumenta dello 0,1% della sua quota di mercato in Italia che ora si attesta al 3,4%.

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Citroën anche a luglio registra buoni risultati in Italia

Nel settore dei veicoli commerciali il marchio ha migliorato la propria quota di 1,8 punti rispetto a dodici mesi prima, mentre nei primi sette mesi del 2026 ha raggiunto il 5,4%, con un aumento di 0,8 punti.

Citroën migliora anche nel settore delle auto elettriche dove le vendite sono cresciute del 18% rispetto a luglio 2025. Nel canale dei privati, considerato il periodo da gennaio a luglio la quota è salita al 7,9%, con un miglioramento di 1,1 punti rispetto allo scorso anno.

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Una parte importante di questi risultati passa ancora una volta dalla Citroën C3. La compatta del marchio continua a essere uno dei modelli più apprezzati dagli automobilisti italiani e ha chiuso luglio al primo posto tra le vetture a benzina del segmento B. Lo stesso primato è stato mantenuto anche nel cumulato dei primi sette mesi.

La C3 è riuscita inoltre a conquistare la leadership tra le elettriche della propria categoria da inizio anno, confermando il peso sempre maggiore della versione ë-C3 all’interno della gamma.

Sta crescendo anche il nuovo SUV C3 Aircross. Il modello occupa la terza posizione tra le elettriche del suo segmento nei primi sette mesi del 2026 e ha aumentato la propria quota di 1,7 punti. Nel canale dei privati il miglioramento è stato invece di 0,9 punti rispetto allo stesso periodo del 2025. Il SUV compatto ha ricevuto anche il riconoscimento “Best Users’ Car of Europe 2026”, assegnato in occasione dell’AUTOBEST Conquest.

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Più in alto nella gamma si trova il nuovo SUV C5 Aircross, che continua a rafforzare la propria presenza nel segmento. A luglio la quota è cresciuta di 0,2 punti, mentre la versione plug-in hybrid ha guadagnato 0,7 punti rispetto al mese precedente.

Nel corso dell’estate il modello è stato inoltre protagonista del Summerland Tour, dopo aver accompagnato come auto ufficiale alcune delle principali classiche italiane di ciclismo organizzate da RCS Sport.