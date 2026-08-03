Maranello alza ancora l’asticella: la 12Cilindri più cattiva è già in pista

Maranello non conosce il concetto di abbastanza. La Ferrari 12Cilindri ha già 819 CV, dodici cilindri aspirati e un sound capace di far rivalutare qualsiasi scelta di mobilità elettrica. Eppure i paparazzi l’hanno beccata in pista, vicino al circuito Ferrari, con qualcosa in più addosso.

Advertisement

A prima vista non sembra nulla di eclatante, niente ali da competizione, niente prese d’aria spalancate sulla 12Cilindri. Ma chi guarda con attenzione trova alette laterali sul paraurti anteriore per gestire il flusso e caricare l’asse, e uno spoiler posteriore a coda d’anatra decisamente più pronunciato.

La 599 GTO, la F12tdf, poi la 812 Competizione, ogni generazione V12 ha avuto la sua versione estrema, con telaio irrigidito, aerodinamica affilata e motore portato oltre. La 12Cilindri non fa eccezione, e il prototipo avvistato sembra destinato a proseguire questa tradizione.

Advertisement

Sul fronte meccanico, il motore V12 da 6,5 litri parte già da una base formidabile: 819 CV a 9.250 giri, 678 Nm a 7.250. La 812 Competizione aveva guadagnato 30 CV rispetto alla Superfast grazie a revisioni profonde, e i regimi erano saliti ulteriormente. Applicando la stessa logica adesso, una potenza attorno agli 850 CV con un limitatore che si avvicina ai 10.000 giri non sarebbe fantascienza.

Il cavallo di battaglia potrebbe essere un altro. La 12Cilindri Manuale, edizione limitata a 1.499 esemplari, ha già dimostrato che Maranello sa giocare con la nostalgia senza perdere coerenza: stesso doppia frizione a otto rapporti sotto, ma con un pedale della frizione e una leva a griglia che ricreano il dialogo fisico con la macchina. Una simulazione, forse, ma chi l’ha guidata non sembra curarsene troppo.

Advertisement

La versione estrema potrebbe ereditare lo stesso schema. Tre pedali, sei rapporti selezionabili a mano, e la possibilità di tornare all’automatico quando la realtà si impone sulla fantasia. Un compromesso intelligente, ammesso che Ferrari voglia davvero compromessi. Quasi mille cavalli, cambio manuale simulato, aerodinamica da pista.