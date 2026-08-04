Un’incredibile Ferrari 296 Speciale A in scala 1:8 per sognare in salotto

La Ferrari 296 Speciale A è una delle scoperte più entusiasmanti dell’era moderna. Ovvio che una vettura del genere non potesse mancare dal catalogo di Amalgam Collection.

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Il celebre atelier inglese, come già fatto per molte altre opere del “cavallino rampante“, propone infatti la sua replica in scala 1:8, in una declinazione particolare e limited edition. La scelta è caduta su un’elegante finitura Blu Corsa, completata da un sofisticato interno in tinta cuoio e nero.

Realizzata a mano da un team di artigiani molto qualificati, la riproduzione tocca livelli di splendore inimmaginabili per un modello in formato ridotto. Il merito è anche della collaborazione della casa di Maranello, che ha fornito i progetti CAD originali, i codici di vernice e le specifiche dei materiali.

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Questa Ferrari 296 Speciale A in formato ridotto si compone di migliaia di parti progettate e assemblate con precisione estrema. Oltre 300 ore di lavoro sono richieste dalla realizzazione di ciascun esemplare. Il prezzo è adeguato al rango e alla finezza del manufatto: 17.995 euro.

Si tratta di una cifra fuori dal radar dei comuni mortali, anche facendo appello alla soluzione delle quattro rate senza interessi. Giusto che sia così: l’esclusività non può essere per tutti. In cambio della spesa si ottiene un’opera d’arte in scala 1:8, lunga oltre 58 cm e plasmata con ingredienti di altissima qualità.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

L’auto reale ha il tetto rigido retrattile, che sblocca una meravigliosa dimensione di coinvolgimento a cielo aperto. Pure la replica della Ferrari 296 Speciale A di cui ci stiamo occupando può essere goduta, magari in salotto, sia in veste coperta che scoperta. Anche nelle stanze più lussuose, saprà catalizzare gli sguardi.

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Il modello in formato ridotto di Amalgam Collection riproduce con assoluta fedeltà le forme dell’auto sportiva del “cavallino rampante”, entrata subito nel cuore della gente. Molto aggressivo il look conferito da Flavio Manzoni, da anni sul ponte di comando dello stile della casa di Maranello.

Qui un ruolo centrale nella definizione delle forme è stato giocato dalla ricerca aerodinamica, con il chiaro obiettivo di ottenere livelli di deportanza degni del calibro prestazionale della supercar emiliana. I flap posteriori in stile FXX K confermano l’approccio scelto.

Notevole il carisma, che supera quello della 296 GTS, da cui deriva, anche se a costo di una minore eleganza. La Ferrari 296 Speciale A ha molto carattere ed incute timore in chi la vede negli specchietti retrovisori. Questa vettura gode del travaso del know-how agonistico ed è molto evoluta sul piano tecnologico e prestazionale.

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Con lei si spinge ancora più in alto l’asticella, rispetto alle già straordinarie Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale e 488 Pista, che a differenza sua erano tutte a 8 cilindri (aspirate o sovralimentate).

Qui c’è invece un V6 biturbo ed ibrido da 3.0 litri, che segna un cambio di passo nell’architettura meccanica della famiglia, per connettersi alle F1 dei nostri giorni e, soprattutto, alle Hypercar 499 P.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Di riferimento le metriche, con una potenza massima di 880 cavalli. Siamo 50 unità oltre l’auto di partenza, su un corpo vettura pesante circa 70 chilogrammi in meno. Facile intuire il salto prestazionale.

Le cifre dinamiche della Ferrari 296 Speciale A sono degne del resto, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.0 secondi. La punta velocistica si fissa oltre la soglia dei 330 km/h.

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Ancora più esplicativi, sul temperamento del mezzo, sono i tempi sul giro messi a segno in pista, a riprova di un pacchetto vocato all’eccellenza. Il tutto con un piacere di guida che sfiora il vertice nell’ambito delle produzioni moderne del “cavallino rampante”.

Fra le altre cose, la vettura in esame sfoggia degli ammortizzatori Multimatic a taratura singola, di derivazione 296 GT3, e delle molle in titanio per contenere al massimo il peso. Ne derivano un rollio più basso e una tenuta laterale maggiore. Anche i freni carboceramici, ulteriormente affinati, lasciano a bocca aperta.

La Ferrari 296 Speciale A è un missile ruotato, ma il suo uso non mette in difficoltà chi non usa abitualmente tuta e casco. Il feeling di guida è da go-kart, con un livello di coinvolgimento al vertice, non inficiato, nemmeno in minima parte dall’elettronica. Questa offre comunque una rete di protezione e un livello di sicurezza attiva a dir poco esemplari. Che dire? Chapeau…anche per il modello in scala 1:8.

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Fonte | Amalgam Collection