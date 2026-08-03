Fiat Grande Panda, ad agosto 2026 la nuova Turbo 100 scende a 14.950 euro per tutti

Fiat Grande Panda protagonista di una nuova promozione molto interessante che riguarda la versione Turbo 100, valida per il mese di agosto. La proposta in questione porta il prezzo di partenza a 14.950 euro, oltre agli oneri finanziari. L’aspetto più interessante è che l’offerta è rivolta a tutti e non richiede la consegna di un’auto usata o la rottamazione di un vecchio veicolo.

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Ad agosto la Fiat Grande Panda Turbo 100 parte da 14.950 euro con finanziamento

La protagonista della campagna è la Fiat Grande Panda Benzina Turbo 100 in allestimento Pop. Il modello ha un prezzo di listino di 17.900 euro, esclusi IPT e contributo PFU, che scende a 15.900 euro grazie allo sconto Fiat. Scegliendo il finanziamento di Stellantis Financial Services, il prezzo promozionale arriva invece a 14.950 euro.

La formula prevede un anticipo di 2.550 euro, seguito da 35 rate mensili da 129 euro. Al termine del contratto è prevista una rata finale da 10.874 euro, corrispondente al Valore Garantito Futuro della vettura. Il TAN fisso è del 5,99 per cento, mentre il TAEG raggiunge il 9,02 per cento. L’offerta è soggetta all’approvazione della società finanziaria.

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L’importo totale dovuto indicato da Fiat è pari a 15.421,33 euro e comprende gli interessi, le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva e i costi mensili di incasso. Nel finanziamento è incluso anche il servizio Identicar per 12 mesi.

Con questa versione a benzina, Fiat amplia ulteriormente la scelta disponibile per la sua nuova compatta. Fiat Grande Panda può infatti essere ordinata anche con motorizzazione ibrida oppure completamente elettrica, permettendo al cliente di scegliere la soluzione più adatta alle proprie abitudini senza rinunciare allo stile squadrato e all’impostazione pratica del modello.

La promozione dedicata alla Fiat Grande Panda Turbo 100 è valida per le vetture immatricolate entro il 27 agosto 2026. Non essendo richiesta la rottamazione, l’iniziativa si rivolge anche a chi acquista la prima automobile, possiede un usato che preferisce vendere privatamente oppure desidera semplicemente aggiungere una seconda vettura alla famiglia.