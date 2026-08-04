Fiat domina il mercato italiano: Pandina irraggiungibile, Grande Panda corre e Ducato festeggia 45 anni

Fiat ha vissuto un mese di luglio da leoni in Italia. La casa torinese considerando anche quanto fatto da Fiat Professional ha toccato quota 17.729 immatricolazioni effettuate con una quota di mercato del 12,8 per cento. Insomma indubbiamente un altro ottimo risultato per il brand di Stellantis che si conferma sempre più fondamentale nel nostro paese per il gruppo di Antonio Filosa.

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Fiat cresce in Italia con 17.729 immatricolazioni a luglio

Se invece andiamo a guardare i primi 8 mesi del 2026 Fiat ha registrato un totale di 143.358 immatricolazioni, sempre considerando anche Fiat Professional. Dunque la quota di mercato in questo anno fino ad oggi è stata del 12,6 per cento. Ciò significa che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è aumentata di 1,3 punti percentuali.

Limitando l’analisi alle sole automobili, Fiat ha chiuso luglio con 14.031 immatricolazioni e una quota dell’11,4%, in crescita di 2,1 punti rispetto a luglio 2025. Da gennaio, invece, le consegne sono state 120.937, l’1,8% in più su base annua.

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Il marchio torinese si è comportato particolarmente bene anche nel canale dei privati. A luglio ha raggiunto una quota dell’11,1%, mentre nel cumulato dei primi sette mesi è salito all’11,5%. Numeri che mostrano quanto la gamma continui a essere apprezzata dalle famiglie italiane, grazie a modelli compatti, prezzi accessibili e formule commerciali pensate per contenere la rata mensile.

La protagonista assoluta resta Pandina Hybrid. Con 8.472 immatricolazioni nel solo mese di luglio, la city car prodotta a Pomigliano d’Arco è stata ancora una volta l’auto più venduta in Italia, conquistando da sola il 6,9% dell’intero mercato.

Insieme alle 1.257 unità della 500, Pandina ha permesso a Fiat di raggiungere una quota del 65,6% nel segmento A. Due modelli costruiti in Italia e accomunati da dimensioni contenute, facilità di guida e uno stile immediatamente riconoscibile.

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Fiat 500 Hybrid

Continua intanto la crescita di Grande Panda. Le 25.983 immatricolazioni raccolte tra gennaio e luglio le valgono il quarto posto nella classifica generale delle auto più vendute e il secondo tra le berline del segmento B. Fiat mantiene il comando anche nella micromobilità. Topolino ha chiuso luglio con il 40,3% del mercato dei quadricicli leggeri elettrici, guadagnando sette punti percentuali.

Nel settore dei veicoli commerciali, Fiat Professional ha raggiunto 27.421 immatricolazioni nei primi sette mesi, con una quota del 24,6%. A luglio il Ducato, prodotto ad Atessa e arrivato al suo 45° anno di carriera, è stato il furgone più venduto in Italia con 1.417 unità. Il marchio ha inoltre guidato tutti i segmenti in cui è presente: Ducato tra i Large Van, Scudo nei Medium Van, Doblò nei Compact Van e Panda Van tra i derivati dalle automobili.