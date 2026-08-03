Trofeo Lancia, il Piemonte ribalta tutto: quattro piloti in dieci punti prima del gran finale di Sanremo

Il Rally del Piemonte ha cambiato completamente il volto del Trofeo Lancia 2026. Il quinto appuntamento del CIAR Sparco, nonché penultima prova del monomarca dedicato alla Ypsilon Rally4 HF, ha regalato sorpassi, ritiri e una classifica più corta che mai. Il titolo e il sedile da pilota ufficiale Lancia Corse HF per il 2027 verranno assegnati soltanto sulle strade del Rallye Sanremo.

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Il Rally del Piemonte riapre il Trofeo Lancia

La gara disputata nelle Langhe aveva un significato particolare per il marchio torinese. A seguire da vicino il fine settimana è arrivata anche la CEO Roberta Zerbi, presente al briefing con gli equipaggi e successivamente lungo le prove speciali insieme ai numerosi appassionati.

La festa Lancia è stata completata dal successo assoluto di Andrea Crugnola e Luca Beltrame. L’equipaggio ha dominato il ventesimo Rally di Alba al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale, regalando alla nuova vettura una vittoria di grande prestigio. Buono anche il debutto della seconda unità affidata a Fabio Andolfi e Marco Menchini, subito quarti assoluti.

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Nel Trofeo Lancia, invece, il protagonista del weekend è stato Nicolò Ardizzone. Insieme ad Alex Scartabelli ha preso il comando fin dalle prime prove, mantenendo un passo irraggiungibile per gli avversari. Ardizzone ha conquistato anche il bonus riservato al Miglior Performer, approfittando del ritiro del leader Simone Di Giovanni per rientrare con forza nella corsa al titolo.

Alle sue spalle hanno chiuso Edoardo De Antoni e Martina Musiari, autori di una gara concreta che ha consegnato loro anche il successo nella categoria Master. Terza posizione assoluta per Federico Gangi, navigato dall’esperta Fabrizia Pons. L’equipaggio ha ottenuto inoltre il secondo posto tra gli Junior e punti preziosi nella Miki Stage.

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Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni hanno terminato ai piedi del podio, precedendo Federico Francia e Marco Nesti. Tra gli Junior, Gianmarco Lazzarato e Devis Bernardi hanno completato il podio, mentre Asia Vidori e Alice Tasselli hanno ottenuto un’altra convincente quarta posizione tra gli Under 25.

Nella categoria Expert, Roberto Gobbin e Lorenzo Mattucci hanno centrato la vittoria e superato Christian Casadei nella classifica generale. Tra le Ypsilon HF Racing Rally6 si sono imposti Simone Rappa e Roberto Interdonato.

A una gara dalla fine, De Antoni guida con 118 punti, davanti ad Ardizzone a 115, Cambiaghi a 114 e Di Giovanni a 108. Dieci punti separano quattro piloti, con le prove del Rallye Sanremo pronte a decidere tutto.