Toyota GR GT, i giapponesi pensano già a come renderla ancora più estrema

La Toyota GR GT non è ancora arrivata in concessionaria e Gazoo Racing sta già lavorando alla versione che la concessionaria non vorrai mai portare in strada.

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I prototipi avvistati al Nürburgring nelle ultime settimane mostrano una supercar rivista sul piano aerodinamico, abbastanza da far intuire l’arrivo di un Track Pack dedicato a chi il circuito lo frequenta con una certa regolarità. Il render di Motor1.com prova a immaginarne le forme, pescando a piene mani dall’estetica della GR GT3 da competizione.

Il frontale è la parte che cambia di più. Lo splitter cresce in modo deciso e si abbassa verso l’asfalto, mentre ai lati del paraurti compaiono canard in fibra di carbonio. Il posteriore è dominato da un alettone a collo di cigno di proporzioni generose, soluzione che garantisce una gestione dei flussi aerodinamici più efficiente rispetto allo spoiler attivo previsto sulla versione standard.

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Dal punto di vista tecnico, i cambiamenti potrebbero essere meno radicali di quanto suggerisca l’estetica. I prototipi continuano a sfoggiare gli adesivi gialli obbligatori per i veicoli elettrificati in test sul Ring, confermando la presenza del sistema ibrido ad alta tensione. Il powertrain rimane quindi quello già noto, ovvero il nuovo motore 4.0 V8 biturbo affiancato da un motore elettrico, con una potenza stimata intorno ai 650 CV e una coppia prossima agli 850 Nm, valori che potrebbero comunque essere rivisti prima del debutto.

Più che sulla cavalleria, Toyota potrebbe concentrarsi sulla dinamica. Una scocca più rigida, ammortizzatori con taratura differente, uno sterzo affilato quanto basta per trasformare la GR GT in qualcosa che sul Nürburgring può dare davvero tanto gusto. Non è una strategia nuova per Gazoo Racing, che ha sempre preferito coccolare veri guidatori piuttosto che “sparare” numeri sulla scheda tecnica.

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Il debutto della GR GT standard è atteso nel 2027. Se i prototipi dicono quello che sembrano dire, la versione Track Pack potrebbe seguire a stretto giro. Toyota non ha confermato nulla, naturalmente.