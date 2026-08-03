Lancia Ypsilon Turbo 100, ad agosto 2026 il prezzo scende a 15.950 euro: bastano 99 euro al mese

Lancia prova a rendere più appetibile la nuova Ypsilon anche per chi, almeno per il momento, non vuole passare all’ibrido o all’elettrico. Per tutto il mese di agosto 2026, infatti, la Lancia Ypsilon Turbo 100 viene proposta a 15.950 euro, oltre agli oneri finanziari. Una cifra interessante, ma legata a due condizioni precise: bisogna consegnare un’auto in permuta e aderire al finanziamento di Stellantis Financial Services.

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Ad agosto 2026 la Lancia Ypsilon Turbo 100 è in offerta a 15.950 euro

La formula scelta punta soprattutto su una rata mensile piuttosto bassa. Si parte con un anticipo di 4.268 euro, poi si pagano 35 rate da 99 euro. Alla fine dei tre anni resta una rata conclusiva da 11.961 euro. È proprio questo l’importo da tenere bene a mente, perché incide in maniera importante sul costo complessivo dell’operazione.

Arrivati alla scadenza, il cliente potrà decidere se tenere la vettura pagando la somma residua, cambiarla con un’altra auto oppure restituirla, sempre nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal contratto. Il TAN fisso è del 7,99 per cento, mentre il TAEG sale all’11,25 per cento. L’offerta è valida fino al 31 agosto 2026 ed è soggetta all’approvazione della finanziaria.

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La differenza rispetto al prezzo di listino è notevole. La versione d’ingresso della nuova Ypsilon parte infatti da 22.200 euro, ai quali vanno aggiunti IPT e contributo PFU. I 15.950 euro pubblicizzati, però, non vanno letti come un prezzo senza vincoli. Per capire quanto si spenderà davvero bisogna sommare anticipo, rate, interessi, eventuali spese accessorie e rata finale.

Sotto il cofano della Lancia Ypsilon Turbo 100 c’è il motore 1.2 turbo benzina da 100 CV, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. I consumi dichiarati nel ciclo WLTP sono compresi tra 5,2 e 5,3 litri ogni 100 chilometri.

La dotazione comprende fari Full LED, cerchi Style da 16 pollici, climatizzatore automatico e cruise control. A bordo ci sono due schermi da 10,25 pollici, con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Presenti anche frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia e riconoscimento dei segnali stradali.