Jeep Avenger elettrica, ad agosto 2026 lo sconto arriva a 11.000 euro: prezzo giù

Jeep prova a rendere più accessibile la sua elettrica compatta con una promozione riservata alle vetture già disponibili presso la rete. Fino al 31 agosto 2026, la Jeep Avenger Summit Full-Electric viene proposta a 31.400 euro, contro i 42.400 euro del prezzo di listino, ai quali vanno comunque aggiunti IPT e contributo PFU.

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Jeep Avenger elettrica in offerta: fino al 31 agosto 2026 costa 31.400 euro con finanziamento

Lo sconto arriva così a 11.000 euro, una cifra importante, ma l’offerta non riguarda tutta la gamma senza limiti. Jeep specifica infatti che la promozione è valida soltanto su un determinato numero di esemplari in pronta consegna. Chi è interessato dovrà quindi verificare direttamente in concessionaria la disponibilità della vettura.

Per ottenere il prezzo pubblicizzato bisogna aderire al finanziamento di Stellantis Financial Services. Il piano parte da un anticipo di 12.002 euro, seguito da 35 rate mensili da 149 euro. Dopo tre anni resta una rata finale di 16.666,90 euro, che rappresenta il Valore Garantito Futuro della Avenger.

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La rata mensile appare contenuta, ma l’anticipo e l’importo conclusivo hanno un peso rilevante. Alla scadenza il cliente potrà scegliere se pagare la somma residua e tenere l’auto, rifinanziarla, sostituire la vettura oppure restituirla, rispettando quanto previsto dal contratto.

Il TAN fisso è del 2,99 per cento, mentre il TAEG raggiunge il 4,79 per cento. L’importo totale finanziato è pari a 19.669,23 euro e comprende anche Identicar per 12 mesi, del valore di 271 euro. Sommando interessi, spese di istruttoria, costi di incasso e imposta sostitutiva, la cifra complessivamente dovuta alla finanziaria sale a 21.932,12 euro.

Aggiungendo l’anticipo, la spesa totale arriva quindi a circa 33.934 euro, sempre senza considerare IPT e contributo PFU. È questo il dato da mettere accanto ai 149 euro al mese per valutare con maggiore precisione la convenienza dell’operazione.

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In caso di restituzione o sostituzione della Jeep Avenger, il contratto prevede un limite di 30.000 chilometri. Superata questa soglia, verranno addebitati 10 centesimi per ogni chilometro in più.

New Jeep Avenger – electric SUV

La versione elettrica dichiara un’autonomia compresa tra 386 e 400 chilometri nel ciclo WLTP. Il consumo omologato varia invece da 15,5 a 16 kWh ogni 100 chilometri, con emissioni locali di CO₂ pari a zero.