Alfa Romeo Junior, ad agosto 2026 la Ibrida Sprint scende a 159 euro al mese con 5.000 euro di vantaggi

Alfa Romeo punta forte su Junior anche in questo mese con una nuova promozione valida fino al 31 agosto 2026. La Alfa Romeo Junior Ibrida 145 CV Sprint viene proposta con 5.000 euro di vantaggi per tutti e una rata mensile da 159 euro, grazie al contributo della casa automobilistica e dei concessionari aderenti.

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Alfa Romeo Junior Ibrida Sprint è in offerta fino al 31 agosto 2026

Il prezzo di listino della Alfa Romeo Junior 1.2 Hybrid eDCT6 da 145 CV in allestimento Sprint è di 32.950 euro, senza considerare IPT e contributo PFU. Con la campagna in corso, il prezzo promozionale scende a 27.950 euro. Non sono richieste permuta o rottamazione, ma per ottenere queste condizioni è necessario sottoscrivere il finanziamento di Stellantis Financial Services.

La formula prevede un anticipo di 6.012 euro, seguito da 35 rate mensili da 159 euro. Dopo tre anni resta una rata finale di 20.963,20 euro, corrispondente al Valore Futuro Garantito della vettura. Il TAN fisso è del 5,75 per cento, mentre il TAEG si attesta al 7,49 per cento.

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L’importo totale del credito è pari a 22.209,19 euro e comprende anche il servizio Identicar per 12 mesi, dal valore di 271 euro. La somma complessivamente dovuta alla finanziaria raggiunge 26.584,77 euro, considerando interessi, spese di istruttoria, costi di incasso e imposta sostitutiva. Aggiungendo l’anticipo, l’esborso totale arriva quindi a circa 32.597 euro, esclusi IPT e contributo PFU.

Alla scadenza il cliente potrà tenere la Alfa Romeo Junior pagando o rifinanziando la rata residua, oppure sostituirla o restituirla secondo quanto previsto dal contratto. In caso di riconsegna, il chilometraggio massimo è fissato a 30.000 km; superata questa soglia verranno addebitati 0,10 euro per ogni chilometro eccedente.

La versione Sprint offre una dotazione già piuttosto completa. Nell’abitacolo troviamo il quadro strumenti digitale Full TFT da 10,25 pollici e il sistema di infotainment della stessa dimensione, affiancati da due porte USB, Bluetooth e comandi vocali. Sono presenti anche le palette del cambio al volante e il cruise control adattivo.

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Il sistema ibrido abbina il motore turbo benzina 1.2 a un’unità elettrica integrata nel cambio automatico eDCT6, per una potenza complessiva di 145 CV. L’offerta è riservata ai clienti privati, non è cumulabile con altre iniziative ed è soggetta all’approvazione della finanziaria.