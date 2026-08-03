Dodge Viper ruggisce di nuovo: la belva americana sbarca su Forza Horizon 6 e diventa LEGO

La Dodge Viper torna a farsi vedere in una veste decisamente insolita. Questo grazie ad una collaborazione tra Dodge, LEGO e Microsoft che porta la celebre sportiva americana dentro Forza Horizon 6 e, allo stesso tempo, sugli scaffali dei negozi sotto forma di modello LEGO Technic.

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Dodge Viper ACR arriva su Forza Horizon 6 e in versione Technic

Dal 1° agosto 2026 i giocatori possono scaricare nel videogame la Dodge Viper ACR del 2016 con una livrea esclusiva ispirata proprio al mondo LEGO Technic. La scelta della ACR non è casuale. Parliamo infatti della versione più estrema e affilata mai realizzata sulla base della Viper, nata per correre forte in pista ma ancora regolarmente omologata per la strada.

Sotto il lunghissimo cofano trova posto il celebre V10 aspirato da 8,4 litri, assemblato a mano e capace di sviluppare 645 cavalli e circa 813 Nm di coppia. Numeri che, ancora oggi, raccontano bene il carattere senza compromessi di questa vettura.

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La collaborazione non si ferma però al mondo virtuale. Gli appassionati possono anche costruire la Dodge Viper GTS-R Sports Car LEGO Technic numero 42234. Il set è formato da 805 pezzi ed è pensato per un pubblico dai dieci anni in su. Tra i dettagli più interessanti ci sono il motore V10 con pistoni mobili, il differenziale, il grande alettone posteriore, il cofano apribile e le portiere funzionanti.

In Italia il modello viene proposto a 64,99 euro. All’interno della confezione sono presenti anche le istruzioni necessarie per sbloccare la livrea speciale della Viper ACR su Forza Horizon 6, creando così un collegamento diretto tra il modello fisico e quello digitale.

La sigla ACR, acronimo di American Club Racer, entrò nella storia della Viper nel 1999. L’idea era semplice, almeno sulla carta: prendere una sportiva già estrema e renderla ancora più leggera, precisa e adatta all’utilizzo tra i cordoli. Nel corso delle generazioni successive, le Viper ACR hanno unito la forza brutale del V10 a sospensioni sviluppate per la pista e a un’aerodinamica sempre più aggressiva.

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Il risultato è stato una serie di record conquistati su diversi circuiti nordamericani, tra cui Laguna Seca, Sonoma Raceway e Virginia International Raceway. Matt McAlear, CEO di Dodge, ha spiegato che l’obiettivo dell’operazione è avvicinare una nuova generazione di appassionati alla tradizione prestazionale del marchio, unendo la guida virtuale alla creatività dei mattoncini LEGO.

Un’eredità che oggi continua con la Charger SIXPACK da 420 e 550 cavalli, con la Charger Daytona Scat Pack elettrica da 670 cavalli e con il Durango SRT Hellcat, il SUV a tre file di sedili spinto dal V8 HEMI sovralimentato da 710 cavalli.