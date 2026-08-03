Alfa Romeo Tonale MY2026 sorpresa sulla bisarca: queste unità sarebbero destinate ai Carabinieri

Alcune Alfa Romeo Tonale sono state fotografate durante il trasporto su una bisarca, ma la loro destinazione potrebbe essere molto diversa da quella di una normale concessionaria. Secondo quanto riferito da Gabetz Spy Unit, autore degli scatti pubblicati sui social, le vetture immortalate sarebbero esemplari del Model Year 2026 destinati all’Arma dei Carabinieri.

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Alfa Romeo Tonale MY2026 fotografate su una bisarca: potrebbero essere destinate ai Carabinieri

Le immagini mostrano diverse Alfa Romeo Tonale di colore scuro sistemate sui vari livelli del camion. Le carrozzerie sono ancora prive della tradizionale livrea istituzionale, mentre su finestrini e portiere si notano etichette e piccole protezioni tipiche delle automobili appena uscite dalla fabbrica. Tutto lascia pensare che i SUV si trovino nella fase precedente all’allestimento definitivo, quando saranno presumibilmente installati lampeggianti, dispositivi di comunicazione, dotazioni operative e gli altri elementi richiesti per il servizio.

La presenza di più esemplari sulla stessa bisarca fa inoltre immaginare una fornitura composta da diverse unità, anche se al momento non sono emerse informazioni ufficiali sul numero complessivo delle vetture coinvolte. Non è chiaro neppure quale motorizzazione sia stata scelta, dettaglio impossibile da ricavare osservando soltanto l’esterno delle auto.

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Potrebbe esserci un collegamento diretto con quanto anticipato nel maggio scorso da Santo Ficili. Il CEO di Alfa Romeo aveva infatti rivelato che il marchio stava sviluppando una versione del nuovo Tonale studiata appositamente per rispondere alle esigenze operative dei Carabinieri, con particolare attenzione alla sicurezza dell’equipaggio e delle persone trasportate.

L’Alfa Romeo Tonale non è comunque una presenza nuova nel parco mezzi delle forze dell’ordine italiane. Il SUV compatto del Biscione è già stato scelto in passato dall’Arma, proseguendo una collaborazione tra Alfa Romeo e Carabinieri che attraversa diversi decenni. Berline come Giulia, 159, 156 e numerosi altri modelli della casa milanese sono entrati nell’immaginario collettivo proprio indossando la celebre livrea blu. La Tonale del resto offre caratteristiche particolarmente adatte a questo tipo di utilizzo.

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Negli scatti di Gabetz Spy Unit le vetture sembrano mantenere l’aspetto delle versioni di serie, con i caratteristici cerchi dal disegno “a telefono”, i gruppi ottici posteriori sviluppati orizzontalmente e il frontale immediatamente riconoscibile. Il prossimo passaggio dovrebbe essere quello dell’allestimento, prima dell’ingresso effettivo delle nuove Alfa Romeo Tonale MY2026 nella flotta dei Carabinieri.