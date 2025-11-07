in Lancia

Lancia: Roberta Zerbi è il nuovo CEO

Nel suo nuovo ruolo, Roberta Zerbi continuerà a guidare lo sviluppo del marchio

Roberta Zerbi è stata nominata Amministratore Delegato del marchio Lancia con effetto immediato. Riporterà a Emanuele Cappellano, Responsabile dell’Europa Allargata, dei Marchi Europei e di Stellantis Pro One.

Roberta Zerbi ha costruito la sua intera carriera nel settore automobilistico in Italia, Regno Unito, Francia e Belgio

Laureata alla LUISS Guido Carli (Roma) e titolare di un MBA presso la Warwick Business School, Roberta Zerbi ha costruito la sua intera carriera nel settore automobilistico in Italia, Regno Unito, Francia e Belgio, ricoprendo ruoli di leadership sia a livello nazionale che regionale. Ha iniziato la sua carriera in Ford nel 1998 in Italia, dove ha ricoperto diverse posizioni nelle vendite e nel marketing. Successivamente è entrata in Toyota, gestendo il Rendez-Vous Toyota a Parigi dal 2006 al 2008, prima di supervisionare le operazioni di vendita per l’Europa orientale e la Russia da Bruxelles.

Nel 2011, Roberta è entrata in Fiat per lanciare la nuova Panda. Nel 2014, è diventata Direttore Marketing Cross-Brand per Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep in Italia. L’anno successivo, è stata nominata Country Manager per Alfa Romeo e Jeep e, dal 2017 al 2019, ha guidato il marchio Alfa Romeo per la regione EMEA. All’interno di Stellantis, Roberta ha assunto la responsabilità di Alfa Romeo e Lancia per l’Europa Allargata nel 2021, prima di assumere la guida di Stellantis & You, la rete di distribuzione di proprietà dell’azienda, nel 2023.

“È un privilegio guidare un marchio che ha sempre rappresentato l’essenza dell’eleganza italiana: bellezza con uno scopo, sportività e spirito pionieristico. Il mio obiettivo è preservare i valori unici di Lancia, accelerandone al contempo la trasformazione attraverso una nuova entusiasmante gamma di prodotti”, ha affermato Roberta Zerbi.

Nel suo nuovo ruolo, Roberta Zerbi continuerà a guidare lo sviluppo del marchio, basandosi sul recente lancio della Ypsilon e preparando l’introduzione di due modelli completamente nuovi nei prossimi anni. Zerbi succede a Luca Napolitano, che è stato nominato Responsabile Vendite e Servizi di Stellantis & You, riportando a Jean-Philippe Imparato.

