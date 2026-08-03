Maserati GT2 Stradale vs Lamborghini Huracán STO: chi vince la drag race? | Video

Le drag race, talvolta, hanno per protagoniste auto d’eccezione. È il caso di quella odierna, che mette a confronto la Maserati GT2 Stradale e la Lamborghini Huracán STO. Sono due sportive coi fiocchi, nate in una terra magica: l’Emilia Romagna.

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Nella sfida, organizzata dagli specialisti di carwow, si confrontano in una gara di accelerazione sul quarto di miglio e sul mezzo miglio con partenza da fermo. Ad arricchire il pacchetto ci pensa una prova in frenata dai 160 km/h.

Il video offre un condensato dei duelli. Ovviamente non vi anticipiamo nulla sul risultato finale, lasciando alla visione del filmato le risposte alle vostre curiosità. A dominare i fotogrammi sono due supercar italiane pensate per la pista. Prima di lasciare spazio alle immagini, analizziamo da vicino le contendenti di questa drag race.

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Partiamo, per affinità col nostro sito, dalla Maserati GT2 Stradale. La “belva” del “tridente” è equipaggiata con un motore V6 biturbo da 3 litri di cilindrata, che eroga 640 cavalli di potenza massima e 720 Nm di coppia, su un peso di 1.475 chilogrammi. L’energia viene trasmessa alle sole ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione.

Accanto a lei, nel nastro d’asfalto scelto per la drag race, c’è la Lamborghini Huracán STO. L’auto del “toro” è dotata di un motore V10 aspirato da 5.2 litri di cilindrata, che mette sul piatto 640 cavalli di potenza massima e 565 Nm di coppia, su un peso di 1.436 chilogrammi. I purosangue del suo cuore vengono trasmessi anche in questo caso sulle sole ruote posteriori, col supporto di un cambio a doppia frizione.

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Come potete vedere, le due auto hanno numeri abbastanza simili, ma la Maserati ha più coppia e la Lamborghini più leggerezza. Qualcuno di questi elementi farà la differenza nella drag race multipla? C’è solo un modo per scoprirlo: cliccare il tasto play sul video. Buona visione!