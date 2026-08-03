Ypsilon Rally2 sempre più competitiva: Lancia Corse HF brilla anche in Finlandia

Il Rally Finland, uno degli appuntamenti più affascinanti del FIA World Rally Championship, ha visto Lancia Corse HF tra le protagoniste. Il team infatti ha schierato cinque Ypsilon Rally2 HF Integrale, raccogliendo dati ed esperienza preziosi per il prosieguo della stagione.

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Lancia Corse HF raccoglie dati preziosi in Finlandia

Il celebre “Rally dei 1000 Laghi” ha mostrato fin dalle prime prove speciali il suo volto più severo. Salti ciechi, curve da affrontare ad alta velocità e continui cambi di ritmo sono stati accompagnati da condizioni meteorologiche instabili, capaci di modificare rapidamente l’aderenza del fondo. Numerosi incidenti e colpi di scena hanno coinvolto diversi protagonisti del Mondiale, ricordando quanto in Finlandia sia sufficiente una piccola esitazione per perdere secondi pesanti o compromettere l’intera gara.

Su un terreno tradizionalmente favorevole agli equipaggi nordici, Lancia Corse HF ha proseguito il lavoro di sviluppo della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale. Il miglior risultato è stato ottenuto da Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, settimi al traguardo dopo essere rimasti a lungo in lotta nelle zone alte della classifica Rally2. L’equipaggio ha sfiorato la top five, dimostrando che la vettura italiana dispone già di una base competitiva anche su sterrati così rapidi e specialistici.

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Indicazioni positive sono arrivate anche da Yohan Rossel e Arnaud Dunand, capaci di mantenere un ritmo convincente sulle prove finlandesi. Léo Rossel e Guillaume Mercoiret hanno invece aggiunto un altro fine settimana importante al proprio percorso di crescita, lavorando soprattutto sulla fiducia nei tratti più veloci.

Pablo Sarrazin e Yannick Roche, insieme a Conner Martell e Alessandro Gelsomino, hanno completato il programma delle cinque vetture, portando al traguardo informazioni utili per affinare assetto, comportamento sui salti e gestione dell’aderenza.

Didier Clément, Team Principal di Lancia Corse HF, ha sottolineato il valore tecnico del weekend, nonostante il Rally Finland non fosse tra gli eventi scelti per conquistare punti nel Campionato Piloti WRC2. Per il responsabile della squadra, gareggiare su strade tanto particolari ha permesso di comprendere meglio la Ypsilon Rally2 HF Integrale e di compiere un ulteriore passo avanti nel suo sviluppo.

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Lancia Corse HF lascia la Finlandia al secondo posto nel Campionato Team WRC2, ancora pienamente coinvolta nella corsa al titolo mondiale mentre il calendario entra nella sua fase decisiva.