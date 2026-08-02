Nuova Alfa Romeo Stelvio, il render che la trasforma in una vera coupé a ruote alte

Nuova Alfa Romeo Stelvio al momento rimane un’incognita. Una nuova generazione sarebbe dovuta arrivare nel 2025 ma come sappiamo il progetto è stato fermato sul più bello, quando i prototipi della vettura erano già stati avvistati in diverse occasioni.

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La situazione è cambiata radicalmente con l’addio di Tavares alla guida di Stellantis e l’arrivo di Filosa. Al momento non è ancora chiaro se e quando rivedremo una nuova Alfa Romeo Stelvio. Un progetto in studio per il segmento D c’è effettivamente per il biscione ma non si sa ancora se si tratterà di Stelvio o di qualcos’altro.

Un render immagina la nuova Alfa Romeo Stelvio come una coupé a ruote alte

Nel frattempo sul web si segnala una nuova ipotesi di design a proposito di una nuova Alfa Romeo Stelvio. Ci riferiamo all’ipotesi digitale del creatore indipendente Tommaso Ciampi pubblicata sui social nelle scorse ore e fatta con l’intelligenza artificiale.Rispetto alla Stelvio che conosciamo, le proporzioni cambiano parecchio. Il tetto nero scivola verso la coda, i finestrini diventano sottili e la fiancata appare pulita, quasi priva di interruzioni.

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Il frontale conserva lo scudetto Alfa Romeo, inserito però in una mascherina più piccola e affiancato da fari molto affilati. In basso trovano spazio grandi prese d’aria che rendono l’insieme decisamente aggressivo.

La parte posteriore è forse quella più riuscita. I fanali attraversano quasi tutta la carrozzeria, mentre i due grossi terminali di scarico rotondi lasciano intendere che Ciampi non abbia pensato a un SUV esclusivamente elettrico. Cerchi enormi, pinze arancioni e passaruota ben marcati completano una vettura sportiva, ma senza eccessi inutili.

La Stelvio debuttò nel 2016, per poi arrivare sulle strade l’anno seguente. Fu una svolta per Alfa Romeo: mai prima di allora il marchio aveva prodotto un SUV di serie. Costruita sulla piattaforma Giorgio e strettamente imparentata con Giulia, riuscì a distinguersi soprattutto per comportamento su strada e piacere di guida. La Quadrifoglio, spinta dal V6 biturbo da 510 CV, fece il resto.

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Oggi le priorità sono cambiate. Con il piano FaSTLAne 2030, Alfa Romeo ha deciso di concentrare gran parte delle risorse sul segmento C. Sono stati confermati un nuovo C-SUV su piattaforma STLA Medium, che dovrebbe raccogliere l’eredità della Tonale ma forse con un nome diverso, e una compatta su base STLA One che guarderà alla tradizione di 147 e Giulietta. Il SUV sarà prodotto a Melfi e debutterà nel quarto trimestre del 2027.

Molto più incerto, come detto all’inizio, rimane invece il segmento D. Giulia e Stelvio resteranno disponibili in Europa fino al 2027, mentre Stellantis sta ancora studiando piattaforme flessibili e motorizzazioni multienergia per le loro possibili eredi.