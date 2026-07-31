Fiat Koala e Citroen 2CV: ancora dubbi sulla loro gemella a Pomigliano

Come sappiamo a partire dal 2028 presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano sarà avviato il cosidetto progetto E-Car. Si tratterà di auto elettriche compatte e dal prezzo molto interessante. Si parla di meno di 15 mila euro come prezzo di partenza. Le auto interessate sono la nuova Citroen 2CV che è stata già ufficialmente confermata e una vettura di Fiat che secondo alcuni si chiamerà Fiat Koala mentre per altri sarà la nuova Fiat Pandina.

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Il progetto E-Car di Stellantis a Pomigliano prende forma: tra Fiat Koala, Citroen 2CV, ancora dubbi sul terzo modello

Inizialmente si era pensato che la terza E-Car dopo Fiat Koala e Citroen 2CV potesse essere una Peugeot. Ma è stato chiarato che non sarà così. Lo stesso numero uno della casa del leone Alain Favey in una recente intervista rilasciata alla stampa francese non ha nascosto la sua delusione per non essere stato coinvolto in questo progetto. Si era anche ipotizzato che si potesse trattare di una Leapmotor che secondo alcuni potrebbe mettere a disposizione una sua piattaforma per questo progetto e-Car.

Al momento l’ipotesi più probabile pare essere quello di una nuova Opel. Ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi in un altro nostro articolo che faceva riferimento ad alcune indiscrezioni trapelate da Quattroruote. La casa tedesca non dispone attualmente di una vera utilitaria elettrica con un prezzo inferiore ai 20 mila euro. Un modello prodotto a Pomigliano permetterebbe quindi di ampliare la gamma verso il basso, sfruttando una base tecnica condivisa e mantenendo un’identità specifica per ciascun marchio.

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Al momento però pare che non vi siano conferme in merito. Non possiamo nemmeno escludere che possa essere coinvolta Lancia che come sappiamo è passata sotto la gestione di Fiat con il nuovo piano strategico di Stellantis.

In proposito qualcuno pensa che possa essere rispolverato il nome di Y10. Al momento però l’ipotesi Opel sebbene non confermata sembra essere quella più probabile. Maggiori certezze sulla terza e-Car di Pomigliano potrebbero arrivare tra fine anno e prima metà del 2027.

Una cosa però è sicura questo progetto E-car è fondamentale non solo per garantire un futuro sereno allo stabilimento Stellantis di Pomigliano che potrebbe così essersi garantito il pieno funzionamento per molti anni ma anche per lo stesso gruppo di Antonio Filosa che in Europa si gioca un pezzo importante del proprio futuro.