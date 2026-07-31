Nuova Opel Corsa: rivoluzione totale nel 2027, sarà elettrica e potrebbe avere oltre 300 CV

La nuova Opel Corsa è una delle auto più attese tra quelle che saranno lanciate da Stellantis nei prossimi anni. A quanto pare il suo debutto dovrebbe avvenire tra la fine del 2027 e gli inizi del 2028. Si tratterà di un cambio totale rispetto alla generazione attuale. Questo a cominciare dalla piattaforma e continuando con motori e design.

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La nuova Opel Corsa guadagnerà qualche centimetro

Le prime anticipazioni parlano di una lunghezza vicina ai 4,10 metri. Non diventerà quindi una vettura ingombrante, ma crescerà abbastanza da offrire qualcosa in più nell’abitacolo e, soprattutto, da ospitare batterie più moderne. Tra le ipotesi c’è l’utilizzo di batterie LFP, meno costose delle attuali batterie NMC e quindi utili per contenere il prezzo finale.

Ed è proprio il prezzo uno dei punti centrali del progetto. Opel vorrebbe proporre una nuova Opel Corsa elettrica più accessibile di quelle oggi presenti sul mercato. Alcune indiscrezioni parlano di una cifra di partenza attorno ai 25 mila euro, anche se siamo ancora lontani dal debutto e il listino definitivo potrebbe cambiare parecchio.

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La nuova piattaforma porterà con sé anche tecnologie oggi riservate a modelli più sofisticati. Si parla, ad esempio, dello steer-by-wire, un sistema che elimina il collegamento meccanico tradizionale tra volante e ruote. In città renderebbe lo sterzo più rapido e leggero, mentre alle velocità più alte potrebbe garantire maggiore precisione.

Per quanto riguarda lo stile, qualche indizio è già arrivato dalla Corsa GSE Vision Gran Turismo. La versione di serie sarà naturalmente molto più sobria, ma potrebbe riprendere alcuni elementi del concept: superfici tese, fari sottili e un aspetto più deciso rispetto alla generazione attuale. Sulla base di queste considerazioni è stato realizzato il render che vi mostriamo in questo articolo frutto del creatore digitale Julien Jodry pubblicato originariamente dal sito francese Auto-moto.com.

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La produzione dovrebbe restare a Saragozza, in Spagna, dove la Corsa viene assemblata dal 2019. La presentazione è attesa nel corso del 2027, mentre per vedere le prime vetture nelle concessionarie potrebbe essere necessario aspettare l’inizio del 2028.

Successivamente nella gamma Opel dovrebbe arrivare anche una nuova Corsa GSE. Le voci parlano di una potenza superiore ai 300 CV, ma per il momento non ci sono conferme. Nel frattempo, l’attuale modello potrebbe continuare a essere venduto con motori termici e ibridi, ricevendo un secondo restyling per accompagnare la transizione verso la nuova generazione elettrica.