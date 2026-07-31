Il minivan immortale: Pacifica segna un +7% mentre Stellantis torna a sorridere

L’industria insegue il prossimo SUV elettrico, possibilmente a forma (o con il peso) di astronave, la Chrysler Pacifica, invece, si è messa a vendere silenziosamente, con metodo, senza fare rumore. I numeri del secondo trimestre 2026 rilasciati da Stellantis lo certificano.

Advertisement

Le vendite nordamericane del minivan di Windsor sono cresciute del sette percento anno su anno. Nel momento esatto in cui metà della stampa specializzata stava scrivendo l’ennesimo necrologio del family van, la Pacifica ha riaperto il proprio fascicolo per “chiudere il caso”.

Il rimbalzo del singolo modello ha trascinato con sé l’intera Stellantis. Le vendite nordamericane del Gruppo sono salite del sei percento rispetto allo stesso periodo del 2025, e non si tratta di un episodio isolato. È il quarto trimestre consecutivo di crescita anno su anno nel mercato nordamericano.

Advertisement

Gli Stati Uniti hanno tenuto il ritmo con un +6% che specchia la media continentale. Merito di un acquirente americano che, sotto la patina dell’avventura tutto-strada, vuole ancora sedili che scompaiono nel pavimento, portiere scorrevoli e abbastanza vano di carico da non dover fare due viaggi all’Ikea.

Il Canada ha invece frenato di un punto percentuale, colpa, forse, di un’estate insolitamente frenetica che ha tenuto le famiglie lontane dai concessionari. Il vero fuoriclasse del trimestre è il Messico, dove le vendite sono esplose del diciassette percento, regalando al bilancio complessivo una spinta che nessuno schema aveva previsto con tale generosità.

La Pacifica non ha cambiato formula, non ha aggiunto un modulo di guida autonoma, ha semplicemente continuato a fare quello che sa fare meglio: trasportare famiglie, assorbire chilometri, incassare bagagli e restituire silenzio abitacolo. Roba anacronistica, eppure il mercato continua a risponderle con un ordine.

Advertisement

In un trimestre che avrebbe dovuto consacrare definitivamente il crossover come forma di vita universale, il minivan più discusso d’America si è preso la scena senza inviti. Stellantis incassa, Windsor produce, e qualcuno nel settore farebbe bene a smettere di scrivere la parola “declino” accanto alla categoria.