Nuova Alfa Romeo Stelvio: per gli inglesi sarà più grande, ibrida e ancora più sportiva

In attesa di avere notizie ufficiali da Alfa Romeo, dal Regno Unito ci giunge una nuova ipotesi di design a proposito di come potrebbe apparire la nuova Alfa Romeo Stelvio. Il celebre magazine britannico Auto Express ha provato a immaginarne l’aspetto del futuro SUV del biscione, che comunque deve ancora essere confermato ufficialmente, attraverso un nuovo render.

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Il lavoro di Auto Express, pur non avendo nulla di ufficiale, offre comunque uno spunto interessante su quello che potrebbe diventare il SUV del Biscione. La nuova generazione, dopo diversi cambi di programma, dovrebbe arrivare entro il 2030 e non sarà più pensata soltanto come auto elettrica.

La nuova Alfa Romeo Stelvio avrà anche motori ibridi

All’inizio il progetto seguiva una direzione molto diversa. La seconda generazione della Stelvio avrebbe dovuto debuttare prima ed essere proposta esclusivamente a batteria, sfruttando la piattaforma STLA Large già utilizzata da Stellantis per modelli come Dodge Charger e Jeep Wagoneer S.

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Nel frattempo, però, lo scenario è cambiato. Le auto elettriche premium non stanno crescendo con la velocità prevista qualche anno fa e Alfa Romeo ha preferito rimettere mano ai propri piani. La nuova Alfa Romeo Stelvio dovrebbe quindi nascere fin dal debutto con una gamma più ampia, nella quale alle versioni elettriche si affiancheranno anche una o più motorizzazioni ibride.

La casa ha già fatto sapere di essere al lavoro su nuove interpretazioni di Giulia e Stelvio, con l’obiettivo di continuare a presidiare il segmento D. Le attuali generazioni dovrebbero restare in produzione fino al 2027, in attesa del passaggio ai nuovi modelli.

Il ritardo potrebbe avere conseguenze anche sul design. Nell’immagine realizzata da Auto Express, la nuova Alfa Romeo Stelvio conserva un’impostazione sportiva, ma appare più grande e più muscolosa rispetto a quella oggi in vendita. Il frontale propone uno scudetto ridisegnato, gruppi ottici molto sottili e grandi prese d’aria, mentre la fiancata mantiene una linea filante nonostante dimensioni che potrebbero avvicinarsi ai cinque metri.

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Sarebbe quindi una Stelvio più lunga di rivali come BMW X3 e Mercedes GLC, con più spazio a bordo e una presenza maggiore, soprattutto sui mercati internazionali. La vera sfida sarà però non perdere quella leggerezza nella guida che ha reso così apprezzata la prima generazione. La cosa ha senso se si considera che la futura erede del Tonale che sarà prodotta a Melfi sarà lunga oltre 4,6 metri.

Resta aperto anche il capitolo Quadrifoglio. In passato si parlava di una versione elettrica vicina ai 1.000 CV, ma oggi questa ipotesi appare molto meno certa. Alfa Romeo vuole continuare a proporre varianti ad alte prestazioni, anche se la scelta finale dipenderà dalle soluzioni che Stellantis riuscirà a rendere disponibili sulla nuova piattaforma.

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Si vocifera anche che questa nuova Alfa Romeo Stelvio potrebbe anche essere l’unico modello di segmento D presente nella futura gamma del biscione ma ovviamente al momento si tratta solo di voci e si attendono decisioni definitive da parte di Alfa Romeo che potrebbero essere annunciate verso fine anno.