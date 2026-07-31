Batterie allo stato solido: SK On e Factorial firmano l’accordo che l’industria aspettava

Le batterie allo stato solido restano la promessa più ripetuta dell’industria elettrica. Adesso SK On e Factorial Energy ci mettono una firma. Le due aziende, la sudcoreana e la statunitense, hanno siglato un memorandum d’intesa per portare la tecnologia delle celle a stato solido FEST di Factorial dentro la rete produttiva globale di SK On. L’obiettivo è capire se e come gli stabilimenti già esistenti di SK On possano sostenere una produzione su larga scala.

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“Una svolta nel campo delle batterie ha senso solo se può essere prodotta su larga scala”, ha detto Siyu Huang, CEO di Factorial. Il problema delle batterie allo stato solido non è mai stato tecnologico in senso stretto: trovare un elettrolita solido che conduca bene, non si crepi e non costi un occhio della testa è ancora una sfida aperta, ma produrle in milioni di unità, un’altra.

È qui che entra SK On. La sua rete di impianti, tra i più avanzati al mondo nel settore, diventa il banco di prova reale per la tecnologia FEST. Per Huang l’esperienza di SK On “sarà fondamentale per definire il modo in cui la tecnologia delle batterie a stato solido si integrerà negli ecosistemi produttivi globali”.

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Sul fronte prestazioni, i numeri ci sono già. Le celle FEST da 77 Ah di Factorial hanno toccato una densità energetica di 375 Wh/kg su oltre 600 cicli, un valore che le batterie agli ioni di litio tradizionali si sognano. La ricarica dal 15% al 90% in 18 minuti, una velocità di scarica fino a 4C, tutto questo mantenendo le prestazioni tra -30°C e 45°C, un intervallo termico che copre la Norvegia d’inverno e l’Arizona d’agosto.

Il mese scorso Factorial ha già avviato i test su strada in Nord America, con le celle integrate nella piattaforma STLA Large di Stellantis a bordo di una Dodge Charger Daytona.

L’alleanza con SK On dovrebbe avvicinare l’attesissima rivoluzione. Dunque, quanto tempo prima che tutto questo esca da un capannone e finisca in un’auto che si compra dal concessionario? La risposta, per ora, è ancora “dipende”. Di sicuro, adesso, ci sono due grandi aziende che ci lavorano insieme.