Nuovo Alfa Romeo C-SUV, il render che fa sognare: muscoli, eleganza e anima sportiva

Il futuro di Alfa Romeo continua a ispirare designer e appassionati. L’ultima proposta arriva dal designer Rosario Dalessandro, che su LinkedIn ha pubblicato la sua personale interpretazione del nuovo Alfa Romeo C-SUV, il modello destinato a raccogliere l’eredità della Tonale. Non è un progetto ufficiale, ma un render indipendente che prova a immaginare l’evoluzione stilistica del Biscione nel cuore del mercato europeo.

Advertisement

Un render indipendente immagina il nuovo Alfa Romeo C-SUV con linee sportive e dettagli audaci

Dalessandro ha disegnato un crossover dalle proporzioni dinamiche, quasi a metà strada tra un SUV e una coupé rialzata. Il cofano lungo e scolpito, il tetto arcuato e la coda raccolta rendono la fiancata filante, mentre i passaruota pronunciati e i grandi cerchi a razze sottili aggiungono presenza. Il frontale conserva lo scudetto Alfa Romeo, inserito in una fascia bassa e larga, affiancata da fari sottilissimi che regalano all’auto uno sguardo deciso.

La verniciatura verde scuro esalta le superfici morbide e le nervature laterali. Le maniglie sono integrate nella carrozzeria e la zona posteriore appare muscolosa. I gruppi ottici, collegati da una sottile fascia luminosa, adottano una firma a elementi multipli, mentre il paraurti incorpora due terminali di scarico circolari, dettaglio che sottolinea il carattere sportivo immaginato dal designer.

Advertisement

Il render arriva in una fase di profondo cambiamento per Alfa Romeo. Con il piano FaSTLAne 2030, Stellantis ha classificato il marchio tra i brand regionali, chiamati a utilizzare piattaforme e tecnologie globali adattandole alle esigenze dei mercati di riferimento. Per il Biscione, il terreno principale sarà soprattutto l’Europa, dove i segmenti B e C avranno un ruolo decisivo.

Il primo tassello sarà proprio il nuovo Alfa Romeo C-SUV. La vettura ufficiale nascerà sulla piattaforma multi-energia STLA Medium, verrà prodotta nello stabilimento di Melfi e sarà presentata nel quarto trimestre del 2027. Alfa Romeo punta a distinguerla attraverso qualità degli interni, prestazioni e piacere di guida.

Advertisement

Entro l’orizzonte del piano 2030 arriverà anche una hatchback di segmento C basata sulla piattaforma STLA One. Il modello raccoglierà idealmente il testimone di 147 e Giulietta, riportando nella gamma una compatta a cinque porte pensata per unire tecnologia, efficienza e carattere Alfa Romeo.