Alfa Romeo Hatchback, il Biscione prepara il ritorno nel segmento C con l’erede di Giulietta e 147

Una nuova Alfa Romeo Hatchback potrebbe diventare uno dei modelli più importanti del futuro del Biscione. A immaginarla è Tommaso Ciampi, creatore digitale indipendente, che ha pubblicato una serie di render dedicati a una possibile compatta sportiva capace di raccogliere l’eredità di Giulietta e 147.

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Alfa Romeo potrebbe tornare nel segmento C con una compatta sportiva ispirata a Giulietta e 147

Non si tratta di un progetto ufficiale, ma di una libera interpretazione che prova a dare forma a un’idea molto attesa dagli appassionati. Le immagini mostrano una vettura bassa, larga e muscolosa, con proporzioni da hatchback sportiva e alcuni richiami al linguaggio più recente di Alfa Romeo.

Il frontale è dominato dallo scudetto centrale e da fari sottili, mentre la fiancata presenta superfici pulite, grandi cerchi e passaruota molto marcati. Dietro spiccano i gruppi ottici circolari, un dettaglio che richiama la tradizione del marchio, insieme a un diffusore vistoso e a due terminali di scarico.

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Il render arriva in un momento particolarmente delicato per Alfa Romeo. Con il nuovo piano strategico di Stellantis, il marchio è stato regionalizzato e ha perso parte dell’autonomia prevista nella fase precedente. Questo non significa però un ridimensionamento totale. Al contrario, il Biscione dovrebbe concentrare molte delle proprie energie proprio sul segmento C, da sempre uno dei più importanti in Europa.

Il primo tassello sarà l’erede della Tonale, destinata alla produzione nello stabilimento di Melfi. Nei giorni scorsi Alfa Romeo ha mostrato una prima immagine teaser del modello, confermandone l’arrivo entro la fine del 2027. Le informazioni emerse finora parlano di un’auto più grande e diversa dalla Tonale attuale, con una lunghezza superiore ai 4,6 metri e una gamma composta da motorizzazioni ibride ed elettriche.

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Accanto a questo SUV dovrebbe poi trovare spazio una vera compatta, chiamata a riportare Alfa Romeo in un territorio che ha regalato soddisfazioni importanti. La 147, lanciata nel 2000, conquistò pubblico e critica grazie allo stile e al comportamento stradale. La Giulietta, arrivata dieci anni dopo, raccolse quella eredità con un’impostazione più moderna e rimase sul mercato fino al 2020.

La possibile Alfa Romeo Hatchback immaginata da Ciampi guarda proprio a quella storia, ma con proporzioni più estreme e una presenza scenica quasi da coupé rialzata. Resta da capire se Stellantis confermerà davvero il progetto e quale piattaforma verrà scelta per riportare il Biscione tra le compatte sportive.