Jeep prepara una delle novità più importanti della sua futura gamma europea. Il marchio americano sta lavorando a un SUV di grandi dimensioni insieme a Dongfeng, costruttore cinese che metterà a disposizione piattaforma, tecnologia e capacità produttiva. L’auto sarà costruita in Cina, ma nascerà come un progetto Jeep a tutti gli effetti, non come un modello già esistente al quale verrà semplicemente applicato il celebre logo a sette feritoie.

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Jeep sviluppa con Dongfeng un grande SUV 4×4 per l’Europa, con motori elettrificati e debutto atteso tra 2027 e 2028

A raccontare nuovi particolari è stato Auto Express Magazine anche attraverso un render di Avarvarii. Il futuro SUV non sarà destinato esclusivamente al mercato cinese. Nei programmi del marchio c’è infatti una commercializzazione più ampia, che dovrebbe comprendere anche l’Europa e altre regioni internazionali. Proprio nel Vecchio Continente il modello potrebbe occupare uno spazio oggi rimasto praticamente vuoto nella gamma Jeep.

Fabio Catone, responsabile europeo del marchio, ha spiegato il senso della collaborazione con un paragone immediato. Il metodo sarà simile a quello utilizzato da Apple per l’iPhone: Jeep stabilirà identità, design e caratteristiche del prodotto, mentre Dongfeng offrirà la propria struttura industriale e una maggiore velocità nello sviluppo.

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La distinzione non è secondaria. Il fatto che l’auto venga costruita in Cina potrebbe far pensare a un progetto poco legato alla tradizione americana del marchio. Jeep, invece, vuole mantenere il controllo sulle proporzioni, sullo stile e soprattutto sul comportamento del veicolo. L’obiettivo è realizzare un SUV moderno e tecnologico, ma ancora riconoscibile come una vera Jeep.

La trazione integrale dovrebbe quindi avere un ruolo centrale. Non basteranno passaruota larghi, protezioni in plastica e una carrozzeria muscolosa: il nuovo modello dovrà dimostrare di sapersela cavare anche lontano dall’asfalto. Sarebbe difficile, del resto, immaginare un SUV Jeep di queste dimensioni privo di autentiche capacità 4×4.

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Le motorizzazioni restano ancora da definire. Tra le possibilità ci sono versioni ibride plug-in, completamente elettriche e forse EREV, soluzione già molto apprezzata in Cina.

Il nuovo SUV dovrebbe collocarsi sopra Compass e avvicinarsi per dimensioni e posizionamento alla Land Rover Defender. Potrebbe così riportare Jeep in una fascia di mercato lasciata scoperta dall’uscita europea di Grand Cherokee e Wrangler. Il debutto è atteso tra il 2027 e il 2028, con un prezzo iniziale che potrebbe aggirarsi intorno ai 50.000 euro.