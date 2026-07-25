Mercedes-AMG GT: prototipo del restyling distrutto da un incendio durante i test

Un muletto della Mercedes-AMG GT destinato al programma di restyling è stato divorato dalle fiamme durante una sessione di collaudo sulle strade della Sierra Nevada, in Spagna, senza che l’episodio provocasse feriti e senza che il fuoco si estendesse alla vegetazione circostante. La coupé camuffata stava percorrendo uno dei tracciati che i costruttori utilizzano abitualmente per verificare il comportamento dei nuovi modelli alle temperature elevate e ai forti dislivelli, un contesto che mette sotto pressione impianti frenanti, sistemi di raffreddamento e organi di trazione.

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Mercedes-AMG GT restyling: un muletto prende fuoco durante i test in Spagna

Le immagini diffuse su Instagram dall’utente @kikisnevada_pgarage mostrano la vettura già completamente avvolta dal fuoco, con una colonna di fumo densa e visibile a notevole distanza. Chi ha registrato il video ha riferito che l’incendio sarebbe partito dalla zona posteriore per propagarsi poi rapidamente al resto della carrozzeria, mentre i servizi di emergenza, giunti sul posto quando il danno era già irreparabile, non hanno potuto fare altro che spegnere il rogo.

Nel post pubblicato sui social l’origine delle fiamme viene attribuita alle batterie del sistema ibrido e si sostiene che gli estintori a disposizione non siano stati sufficienti a contenerle. Si tratta però di una ricostruzione non confermata e Mercedes-Benz non ha indicato quale componente abbia effettivamente innescato l’incendio. Nemmeno l’allestimento del prototipo è stato accertato, perché il camuffamento e la qualità delle riprese non consentono di risalire alla motorizzazione. La futura AMG GT continuerà a essere proposta con i V8 e dovrebbe mantenere le varianti elettrificate basate sulla tecnologia E Performance, ma stabilire a quale delle due famiglie appartenesse l’esemplare distrutto resta impossibile con gli elementi disponibili.

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L’ipotesi circolata in rete ha alimentato una discussione sull’impiego degli accumulatori agli ioni di litio nei test condotti in aree calde e montuose, tema che torna ogni volta che un prototipo elettrificato viene coinvolto in episodi simili. Trarre conclusioni sarebbe tuttavia prematuro, dal momento che un incendio sviluppatosi nella parte posteriore può avere cause diverse, dai circuiti dei fluidi a un guasto elettrico, e non implica automaticamente il coinvolgimento della batteria.

Mercedes-AMG dovrà ora analizzare i dati registrati dalla vettura e i resti recuperabili per ricostruire la sequenza del guasto, un esame che potrebbe portare a modifiche tecniche oppure circoscrivere l’anomalia al singolo esemplare. La perdita rappresenta comunque un danno economico rilevante e cancella mesi di rilevamenti insieme a componenti sperimentali difficili da rimpiazzare, mentre lo sviluppo del restyling proseguirà con gli altri muletti in flotta.