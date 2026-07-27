Nuova Alfa Romeo coupé, il sogno a cinque porte che riporta il Biscione tra le grandi sportive

Una nuova Alfa Romeo coupé capace di unire eleganza, praticità e prestazioni. È l’idea del creatore digitale Tommaso Ciampi, che su Facebook ha pubblicato la propria proposta per una “Sportiva 5 porte” di segmento D. Non è un progetto ufficiale, ma un render indipendente che prova a colmare uno spazio oggi assente nella gamma del Biscione.

Advertisement

Un render immagina una nuova Alfa Romeo coupé a cinque porte

La nuova Alfa Romeo coupé immaginata da Ciampi ha proporzioni basse e larghe, con cofano molto lungo, abitacolo arretrato e coda corta dal profilo fastback. Il frontale è dominato dallo scudetto Alfa Romeo, affiancato da grandi prese d’aria e gruppi ottici sottilissimi. Le superfici del cofano sono tese e scolpite, mentre i cerchi di grandi dimensioni, le pinze freno rosse e le appendici aerodinamiche laterali rafforzano il carattere da granturismo.

Anche il posteriore punta sulla muscolosità. I passaruota sono pronunciati, il lunotto è inclinato e i fanali adottano un disegno a elementi separati. Il diffusore nero occupa buona parte del paraurti e avvicina visivamente la nuova Alfa Romeo coupé alle sportive ad alte prestazioni, pur mantenendo quattro porte laterali e un portellone più pratico rispetto a una coupé tradizionale.

Advertisement

Il render arriva mentre Alfa Romeo sta ridefinendo il proprio futuro all’interno di Stellantis. Con FaSTLAne 2030 il marchio è stato inserito tra i brand regionali del gruppo: utilizzerà piattaforme, tecnologie e propulsori globali, ma con prodotti più mirati ai mercati nei quali possiede maggiore forza, a partire dall’Europa. Il piano concentra l’attenzione sui segmenti B e C, con Junior come modello d’accesso, un nuovo C-SUV multi-energia su piattaforma STLA Medium e una futura hatchback su STLA One ispirata a 147 e Giulietta.

Giulia e Stelvio resteranno in produzione fino al 2027, comprese le Quadrifoglio. Stellantis sta inoltre studiando soluzioni per mantenere Alfa Romeo nel segmento D attraverso piattaforme flessibili e motorizzazioni ibride ed elettriche. È previsto anche un nuovo progetto esclusivo firmato Bottegafuoriserie. Una sportiva a cinque porte come quella di Ciampi non è stata annunciata, ma interpreta bene il desiderio di rivedere il Biscione protagonista tra le grandi granturismo