Giulietta, Tonale e Stelvio: così Alfa Romeo cambierà volto entro il 2030

Alfa Romeo si prepara a cambiare parecchio da qui al 2030. Nei prossimi anni il Biscione rinnoverà buona parte della gamma, tra modelli completamente nuovi, aggiornamenti importanti e progetti che, almeno per il momento, restano ancora da definire. Non tutto è deciso, ma la direzione comincia a essere più chiara.

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Alfa Romeo rinnova la gamma entro il 2030: in arrivo l’erede della Giulietta, il nuovo SUV Tonale e possibili evoluzioni di Giulia e Stelvio

I due nomi su cui restano più dubbi sono Stelvio e Giulia. Alfa Romeo ha confermato che entrambe sono allo studio, ma senza indicare date precise o caratteristiche definitive. In pratica, i progetti restano sul tavolo, ma molto dipenderà da come evolverà il mercato e dalle scelte che Stellantis farà nei prossimi anni.

Giulia e Stelvio hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia recente del marchio. Sono state apprezzate per il piacere di guida, per lo stile e per quel carattere diverso dalle rivali tedesche. Sul piano commerciale, però, non sono mai riuscite a raggiungere i numeri dei principali concorrenti premium. Per questo il loro futuro dovrà essere valutato con molta attenzione, soprattutto per quanto riguarda motori, costi e posizionamento.

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Se arriveranno, difficilmente lo faranno prima del 2030. La nuova Stelvio potrebbe conservare proporzioni sportive, ma con uno stile più moderno e una maggiore attenzione all’efficienza. La futura Giulia, invece, dovrebbe cambiare molto pur cercando di non perdere quella guida coinvolgente che l’ha resa così apprezzata dagli appassionati.

Molto più concreta sembra invece l’erede spirituale della Giulietta. Alfa Romeo ha già anticipato un nuovo modello di segmento C, destinato a diventare uno dei punti centrali della futura gamma. Non sarà però una compatta tradizionale come quella del passato. Le proporzioni potrebbero essere leggermente rialzate, con un’impostazione a metà strada tra una hatchback e un crossover.

Il nuovo modello dovrà riportare Alfa Romeo in una fascia di mercato molto importante. Lo stile dovrebbe essere deciso, con il classico scudetto al centro del frontale e linee pensate per trasmettere sportività. L’obiettivo sarà attirare un pubblico più giovane, senza dimenticare chi continua a rimpiangere la vecchia Giulietta.

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Un altro progetto ormai certo è il SUV che prenderà il posto della Tonale. Sarà costruito a Melfi sulla piattaforma STLA Medium e verrà proposto con motorizzazioni ibride ed elettriche. Condividerà parte della base tecnica con Jeep Compass, Lancia Gamma e DS 7, ma avrà un’identità tutta sua. Cofano lungo, fari sottili e una nuova evoluzione del trilobo dovrebbero caratterizzarne il frontale, mentre resta aperta anche la possibilità di una versione Quadrifoglio.