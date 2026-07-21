Abarth 500e, prezzo più basso per accelerare la transizione elettrica nel Regno Unito

L’Abarth 500e diventa più conveniente nel Regno Unito grazie al nuovo incentivo statale dedicato alle auto elettriche. La piccola sportiva dello Scorpione è stata ammessa alla fascia più alta del programma britannico e può quindi beneficiare di uno sconto di 3.750 sterline sul prezzo di listino.

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Nel Regno Unito l’Abarth 500e costa meno grazie al bonus EV

Con il contributo governativo, la versione chiusa parte ora da 24.245 sterline. Per la Cabrio, invece, ne servono 27.245. Una differenza importante, soprattutto in un momento in cui il prezzo continua a essere uno dei principali ostacoli per chi sta pensando di passare a un’auto elettrica.

Per Abarth è un’opportunità da sfruttare. La Abarth 500e è arrivata sul mercato britannico nell’estate del 2023 con un compito tutt’altro che semplice: portare nell’era elettrica il carattere di un marchio costruito su rumore, leggerezza e sensazioni di guida immediate.

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La vettura, però, non è una normale city car elettrica con qualche dettaglio sportivo aggiunto all’ultimo momento. Il progetto ha cercato fin dall’inizio di mantenere quella risposta pronta e quel comportamento diretto che gli appassionati associano al nome Abarth.

Il motore sviluppa 155 CV e offre la spinta immediata tipica dell’elettrico. In città si muove con agilità, ma il suo carattere emerge soprattutto quando la strada diventa più guidata. Lo sterzo preciso, l’assetto più rigido rispetto alla Fiat 500e e le dimensioni compatte contribuiscono a renderla rapida nei cambi di direzione e più coinvolgente di una normale utilitaria a batteria.

Anche l’aspetto fa la sua parte. I paraurti specifici, i cerchi dal disegno sportivo, le carreggiate più larghe e i richiami allo Scorpione le danno una presenza ben distinta. Dentro, l’impostazione resta coerente, con sedili più contenitivi, finiture dedicate e un abitacolo pensato per mettere il guidatore al centro.

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L’accesso al bonus non dipende soltanto dall’assenza di emissioni allo scarico. Il programma britannico valuta infatti anche criteri più ampi legati alla sostenibilità, alla produzione e al ciclo di vita dell’auto.

Kris Cholmondeley, amministratore delegato di Fiat e Abarth UK, ha spiegato che il nuovo incentivo può rendere le prestazioni elettriche accessibili a un pubblico più ampio. Con il prezzo del carburante ancora elevato, la riduzione permette all’Abarth 500e di avvicinarsi a molte utilitarie tradizionali ben equipaggiate, senza rinunciare alla sua impostazione sportiva.