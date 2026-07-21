Alfa Revival Cup 2026: risultati di Vallelunga e nuove classifiche del monomarca Alfa Romeo

La sfida di Vallelunga ha scritto un nuovo atto dell’Alfa Revival Cup 2026, prima della pausa estiva. Nella terza tappa della serie, organizzata da Canossa Events, si sono rimescolati gli equilibri del campionato monomarca dedicato alle auto del “biscione“. Questo fa crescere ulteriormente l’attesa per il round di Spa-Francorchamps, dove i duelli riprenderanno nel weekend del 26 settembre.

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Nel tracciato laziale i giochi sono stati difficili, non solo per l’ardore dei protagonisti, ma anche per le temperature quasi africane: oltre 35 gradi all’ombra e più di 50 gradi sull’asfalto.

Facile capire come la battaglia, a bordo delle auto storiche Alfa Romeo, si sia trasformata in una vera prova di resistenza fisica e mentale per i protagonisti. I sessanta minuti di gara sul circuito di Vallelunga hanno premiato fattori come la costanza, la visione strategica e la capacità di gestire ogni dettaglio fino alla bandiera a scacchi.

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Nel Raggruppamento G/H/I dell’Alfa Revival Cup, nelle fasi iniziali della sfida, Alessandro Morteo e Lorenzo Moramarco hanno confermato il potenziale mostrato in qualifica con la loro Alfetta GT Turbodelta. Al cambio pilota, però, un’uscita di pista sulla ghiaia, scaturita da un problema all’impianto frenante, ha cambiato le carte in tavola.

Si è così aperta la strada ai Guerra. Con Marco al volante della Giulia Sprint GTA, l’equipaggio, composto anche da Massimo, ha amministrato il vantaggio fino al traguardo conquistando il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto a Varano.

Splendida e molto coinvolgente per il pubblico la rimonta di Mario Salomone e Giacomo Barri. I due, dopo una partenza complicata che li aveva fatti scivolare fino all’undicesima posizione, sono riusciti a risalire il gruppo fino a conquistare una brillante quarta piazza sotto la bandiera a scacchi.

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Nel Raggruppamento E/F dell’Alfa Revival Cup, gli onori della gloria sono andati a Giovanni Serio e Franco Mischis. I due hanno trasformato la pole position conquistata sabato nella loro prima vittoria stagionale al volante della Giulia Sprint GTA del Carrera Team.

Alle loro spalle Luigi Orestano ha firmato un convincente debutto nella serie conquistando il secondo posto, mentre Roberto Lonardi ha completato il podio con la Giulietta Spider Veloce della Scuderia Nuvolari.

Nel terzo appuntamento stagionale dell’Alfa Revival Cup si sono ridisegnati anche gli equilibri del campionato. Nel Raggruppamento E/F Giovanni Serio e Franco Mischis salgono al comando della classifica con 26 punti, precedendo Alessandro ed Emanuele Morteo, fermi a quota 21, mentre Roberto Lonardi consolida la terza posizione con 19 punti.

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Nel Raggruppamento G/H/I Davide Bertinelli rafforza la leadership con 44,5 punti, mentre Peter Bachofen e Dario Inhelder condividono la seconda posizione a quota 20,5 insieme a Fabrizio Zamuner e Carlo Barbolini Cionini. Tra i team resta al comando Alfa Delta OKP con 41,5 punti, seguito dal Carrera Team a quota 28.

Risultati gara Vallelunga Alfa Revival Cup 2026

Foto Canossa

CLASSIFICA ASSOLUTA E/F

1° Giovanni Serio – Franco Mischis – Giulia Sprint GTA – Carrera Team

2° Luigi Orestano – Giulia Sprint GTA – Carrera Team

3° Roberto Lonardi – Giulietta Spider Veloce – Scuderia Nuvolari

CLASSIFICA ASSOLUTA G/H/I

1° Massimo Guerra – Marco Guerra – Giulia Sprint GTA – Carrera Team

2° Davide Bertinelli – 1750 GTAm – Gatti Team

3° Roberto Restelli – 1750 GTAm – Alfa Delta OKP

VINCITORI DI CLASSE – ROUND 3 VALLELUNGA

E TC 1300

1° Roberto Lonardi

F TC 1600

1° Giovanni Serio / Franco Mischis

2° Luigi Orestano

G2 TC 2000

1° Davide Bertinelli

2° Roberto Restelli

3° Francesco Siccardi

G2 GTS 1600

1° Fabrizio Zamuner / Denny Zardo

I GR.5 1600

1° Massimo Guerra / Marco Guerra

H2 TC 2000

1° André Kardol

H1 T 2000

1° Salvatore Carbone / Marco Leva

Classifiche di campionato dopo il round 3

RAGGRUPPAMENTO E/F

1° Giovanni Serio / Franco Mischis

2° Alessandro Morteo / Emanuele Morteo

3° Roberto Lonardi

RAGGRUPPAMENTO G/H/I

1° Davide Bertinelli

2° Peter Bachofen / Dario Inhelder – Fabrizio Zamuner – Carlo Barbolini Cionini*

3° Massimo Guerra / Marco Guerra

*Pari punti

CLASSIFICA TEAM

1° Alfa Delta OKP

2° Carrera Team

3° Formula GT

Foto Canossa Foto Canossa Foto Canossa Foto Canossa

Fonte | Canossa