La Alfa Romeo 4C RT1 realizzata da TEZZO ribalta le regole del tuning

La Alfa Romeo 4C RT1 di TEZZO ha vinto sul circuito di Fuji battendo auto più potenti, e lo ha fatto con gli stessi pneumatici stradali con cui ci si può andare a fare la spesa.

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Il preparatore giapponese, specializzato in Alfa Romeo, Abarth, Fiat e Alpine, ha costruito un progetto che mette in discussione un dogma: che per andare forte in pista servano più cavalli. RT1 sta per “Radial Tire No.1”, e già il nome dice tutto. L’obiettivo era una vettura competitiva con gomme omologate per uso stradale, non slick da racing.

La 4C di serie presentava alcune criticità note: passo corto, erogazione turbo brusca, e una risposta al limite che passava dal sottosterzo al sovrasterzo con la rapidità di un colpo di frusta. TEZZO non ha messo mano al motore quattro cilindri in modo significativo. Ha invece lavorato su quello che la potenza non può comprare: prevedibilità, equilibrio, fiducia.

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Il progetto è partito nel 2015 come evoluzione stradale con scarico dedicato, aspirazione in carbonio, sospensioni regolabili, cerchi forgiati. Con la versione RT1 nel 2017 il focus si è spostato interamente sulla ciclistica: sospensioni ricalibrate da zero, nuove molle e ammortizzatori, geometrie riviste, freni aggiornati, sterzo ottimizzato, gestione elettronica affinata. Ogni intervento mirava a permettere al pilota di frenare più tardi, inserire con fiducia e accelerare prima in uscita di curva.

I numeri hanno dato ragione alla filosofia. Nel 2018 la RT1 ha centrato la pole position assoluta nella prima gara dell’Alfa Romeo Challenge Japan, poi una vittoria a Fuji. Nel 2019 il lavoro si è concentrato sull’affinamento con TEZZO che sosteneva, dati alla mano, che un pilota amatoriale migliora di più con un’auto stabile che con 40 o 50 CV in più.

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L’ultima evoluzione è arrivata nel 2020: un alettone posteriore in carbonio da 1,4 kg, sviluppato per rispettare le normative stradali giapponesi pur aumentando sensibilmente la deportanza. Risultato finale: tre pole, tre vittorie assolute in cinque gare e il titolo Super Race nel campionato regionale del Kanto.

TEZZO ha poi chiuso il capitolo 4C per aprire quello della Fiat 124 Abarth. Ma la RT1 resta lì a ricordare una cosa scomoda per chi vende kit di potenziamento: in certi casi, il modo più veloce per andare più forte è smettere di aggiungere cavalli.