Nuovo C-SUV Alfa Romeo: svelata la prima immagine dell’erede della Tonale, «È già pronta ed è bellissima»

L’erede Alfa Romeo Tonale comincia a farsi vedere. Non ancora per intero, ma abbastanza da riaccendere l’interesse attorno a uno dei modelli più attesi del Biscione. Durante il Tavolo automotive al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, ha mostrato un primo dettaglio della nuova vettura che sarà prodotta a Melfi.

Advertisement

Alfa Romeo anticipa l’erede della Tonale: primo dettaglio mostrato da Stellantis, produzione a Melfi dal 2027 e versioni ibride ed elettriche

L’anticipazione è minima, quasi un assaggio, ma il messaggio arrivato dal manager è chiaro: il progetto è già molto avanti. Il centro stile Alfa Romeo starebbe completando gli ultimi particolari e la vettura sarebbe ormai vicina alla forma definitiva. Cappellano l’ha descritta come una vera Alfa Romeo, riconoscibile nel carattere e nello stile, aggiungendo che sarà “davvero bellissima”.

Parole che inevitabilmente fanno salire le aspettative. Il nuovo modello avrà infatti un ruolo centrale nella prossima fase del marchio, soprattutto nel segmento C, oggi uno dei più importanti per volumi e concorrenza.

Advertisement

Anche i tempi iniziano a diventare più precisi. La produzione nello stabilimento di Melfi dovrebbe partire entro la fine del 2027. Finora il debutto era stato collocato tra il 2027 e il 2028, mentre l’attuale Tonale dovrebbe uscire di scena a Pomigliano d’Arco nel novembre 2027. L’obiettivo di Stellantis sembra quindi quello di evitare una pausa troppo lunga tra il modello attuale e quello destinato a raccoglierne l’eredità.

Il nome commerciale non è stato ancora annunciato, ma tutte le indicazioni portano proprio all’erede Alfa Romeo Tonale. Sarà una crossover di segmento C sviluppata sulla piattaforma STLA Medium, già utilizzata dalla nuova Jeep Compass prodotta nello stesso stabilimento lucano.

La gamma dovrebbe seguire l’impostazione multienergia scelta da Stellantis, con versioni ibride ed elettriche. Rispetto alla Tonale attuale, il nuovo modello potrebbe crescere leggermente nelle dimensioni e adottare proporzioni più tese e sportive.

Advertisement

Sul piano stilistico si parla di un cofano più lungo, un frontale più marcato, fari sottili e una nuova interpretazione del classico Trilobo. Non viene esclusa neppure una variante Quadrifoglio, anche se per ora non ci sono indicazioni concrete su motore, potenza o prestazioni.

Per Melfi sarà un progetto di grande peso industriale. La futura Alfa Romeo entrerà in una linea produttiva che comprende già la nuova Jeep Compass, DS N°8, Lancia Gamma e un ulteriore modello DS. Il piano FaSTLAne 2030 punta infatti a sfruttare piattaforme condivise senza cancellare l’identità dei singoli marchi.

Per ora resta soltanto quel piccolo dettaglio mostrato da Cappellano. Il resto della carrozzeria, gli interni e il nome definitivo rimangono ancora nascosti.