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Opel entra in Formula E con Sparco: stile italiano e sicurezza per la nuova sfida elettrica

Opel si prepara al debutto ufficiale nel Mondiale ABB FIA Formula E con il supporto di Sparco, che fornirà l’abbigliamento da gara per il team Opel GSE e per Sophia Flörsch nella stagione 2026/27. Tute, guanti, scarpe e sottotute ignifughe uniranno sicurezza, comfort e design GSE per l’esordio a Jeddah.

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Opel - Sophia Florsch

Opel prepara il debutto ufficiale nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E affidandosi a un partner già ben conosciuto nel motorsport: Sparco. Il marchio italiano diventerà il fornitore dell’abbigliamento completo da gara per i piloti dell’Opel GSE Formula E Team e per Sophia Flörsch, collaudatrice e pilota di sviluppo della squadra nella stagione 2026/27.

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Opel debutta in Formula E con Sparco: tute, guanti e scarpe su misura per il team GSE

La collaborazione porta nel mondo delle monoposto elettriche un rapporto già consolidato nei rally. Sparco realizzerà tute, guanti, scarpe e sottotute ignifughe su misura, con particolare attenzione a sicurezza, comfort e libertà di movimento. L’equipaggiamento adotterà anche l’identità visiva GSE, caratterizzata da un giallo acceso e da uno stile deciso.

Jörg Schrott, Team Principal dell’Opel GSE Formula E Team, ha spiegato che la scelta è arrivata in modo naturale. L’esperienza maturata insieme nelle competizioni rallistiche avrebbe infatti dimostrato la qualità dei prodotti Sparco e la capacità dell’azienda di adattarsi alle richieste specifiche di un team ufficiale.

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Opel - Sophia Florsch

Il design delle nuove tute riprende l’immagine sportiva della gamma GSE, che Opel sta cercando di trasferire anche sui modelli stradali. Il Mokka GSE è già disponibile, mentre la nuova Corsa GSE è attesa prossimamente.

Fondata nel 1977, Sparco è presente da decenni nelle principali categorie del motorsport internazionale. L’azienda opera in oltre cento Paesi e fornisce non soltanto abbigliamento per i piloti, ma anche componenti di sicurezza e attrezzature per i team.

Per Sophia Flörsch, la qualità dell’equipaggiamento incide direttamente sul lavoro in pista. Durante un weekend di gara, piloti e collaudatori indossano tuta, scarpe e guanti per molte ore. La vestibilità deve quindi essere precisa, soprattutto per garantire sensibilità sul volante e sui pedali.

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Opel

La stagione prenderà il via a Jeddah il 18 e 19 dicembre. Le due gare in Arabia Saudita segneranno la prima apparizione ufficiale di Opel nel Mondiale di Formula E, con Sparco chiamata ad accompagnare il team fin dal suo esordio.

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