Opel Mokka GSE, Sophia Flörsch riceve l’elettrica più veloce del marchio

Opel Mokka GSE entra nella vita quotidiana di Sophia Flörsch. La pilota tedesca, collaudatrice e pilota di sviluppo del nuovo Opel GSE Formula E Team, ha ricevuto la versione top di gamma completamente elettrica del SUV compatto presso la sede Opel di Rüsselsheim am Main. A consegnarle l’auto è stato Jörg Schrott, Direttore Motorsport di Opel e Team Principal della squadra.

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La nuova Opel Mokka GSE diventa l’auto quotidiana di Sophia Flörsch: 281 CV, 345 Nm di coppia e uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi

Opel Mokka GSE rappresenta oggi l’espressione più sportiva della gamma elettrica Opel e si lega direttamente al nuovo corso del marchio nel motorsport a zero emissioni. “Per Opel, GSE è sinonimo di brividi, velocità ed emozioni elettrizzanti”, ha dichiarato Schrott, sottolineando come il modello sia perfetto per una pilota abituata a lavorare al limite nello sviluppo della nuova monoposto di Formula E.

Anche Sophia Flörsch ha accolto con entusiasmo la nuova compagna di tutti i giorni. “Adoro le auto che promettono prestazioni elevate fin dal primo sguardo”, ha spiegato. “Ed è esattamente ciò che rappresenta la nuova Opel Mokka GSE”. La pilota ha evidenziato il carattere del SUV elettrico, capace di unire un design grintoso a numeri importanti: 281 CV e 345 Nm di coppia.

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Le prestazioni confermano il posizionamento del modello. La nuova Opel Mokka GSE dispone di una potenza massima di 207 kW, pari appunto a 281 CV, la stessa della Mokka GSE Rally da competizione. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 5,9 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 200 km/h. Dati che la rendono l’auto elettrica di serie Opel più veloce di sempre.

La tecnologia deriva in parte dall’esperienza maturata nel rally. Mokka GSE adotta infatti un differenziale autobloccante Torsen multidisco, un telaio specifico e ammortizzatori idraulici dedicati. Anche i componenti ad alta tensione riprendono soluzioni sviluppate per la Mokka GSE Rally.

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Per Sophia Flörsch, il passaggio dalla strada alla pista continuerà con la Opel GSE 27FE, prototipo della futura monoposto GEN4 di Formula E. Un doppio ruolo che racconta bene la nuova direzione Opel: prestazioni elettriche, motorsport e modelli di serie sempre più emozionali.