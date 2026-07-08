Fiat Grizzly Fastback avvistata di sera in Italia nelle nuove foto spia prima del debutto

Fiat Grizzly Fastback torna sotto i riflettori e questa volta lo fa praticamente senza camuffamenti. Le nuove foto spia realizzate da Gabetz Spy Unit e pubblicate nelle scorse ore sui social da Walter Vayr mostrano un prototipo ormai molto vicino alla configurazione definitiva, sorpreso presumibilmente durante una sessione di collaudo sulle strade di Torino.

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La nuova Fiat Grizzly Fastback si mostra senza camuffamenti nelle foto spia: design SUV coupé, dettagli LED e debutto atteso a Parigi 2026

Le immagini permettono di osservare con chiarezza il frontale, dominato da una firma luminosa a LED composta da elementi orizzontali. Al centro spicca la scritta FIAT, inserita direttamente nella fascia anteriore, mentre la parte bassa del paraurti appare più semplice e robusta, con un’ampia presa d’aria rettangolare. L’impostazione richiama il nuovo linguaggio stilistico inaugurato dalla Grande Panda, ma su proporzioni decisamente più importanti.

Di profilo emerge la vera personalità del modello. Il tetto scende progressivamente verso la coda, il lunotto è molto inclinato e il montante posteriore crea quella silhouette da SUV coupé che distingue la Fiat Grizzly Fastback dalla Grizzly tradizionale. Le fiancate sono scolpite ma non eccessivamente elaborate, con passaruota marcati, protezioni nere e maniglie integrate nella carrozzeria.

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Anche il posteriore ha un carattere preciso. I gruppi ottici attraversano quasi tutta la larghezza del portellone attraverso una sequenza di elementi luminosi rettangolari. Il lunotto raccolto, lo spoiler superiore e il paraurti massiccio danno alla vettura un aspetto più sportivo, senza rinunciare alla presenza visiva tipica di un crossover.

La Fiat Grizzly Fastback entrerà nel segmento C insieme alla più spaziosa Fiat Grizzly. I due modelli condivideranno parte della base tecnica e della gamma di motorizzazioni, ma avranno ruoli differenti: la Grizzly punterà soprattutto sulla praticità familiare, mentre la Fastback cercherà un pubblico interessato a una linea più dinamica. Fiat ha già confermato un’offerta che dovrebbe comprendere motori a benzina e versioni completamente elettriche.

La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire in ottobre, in occasione del Salone dell’Auto di Parigi 2026, dove la Fiat Grizzly Fastback è attesa accanto alla versione Grizzly con carrozzeria più tradizionale. L’arrivo sui mercati europei è previsto nella seconda metà dell’anno, seguito dalla distribuzione in Medio Oriente e Africa.