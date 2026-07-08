Citroën C3, in promozione a luglio 2026 con prezzi congelati e optional scontati

Citroën prova a rendere più accessibile la propria gamma compatta con una promozione valida fino al 14 luglio 2026. L’iniziativa riguarda sia la C3 con motore tradizionale sia la versione elettrica ë-C3 e prevede prezzi congelati, oltre a uno sconto del 50% su tutti gli optional. L’offerta si applica anche alle vetture già disponibili in pronta consegna, un dettaglio interessante per chi non vuole affrontare lunghi tempi di attesa.

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Citroën abbassa i prezzi della C3 e della ë-C3 fino al 14 luglio 2026, con optional scontati del 50%

La Citroën C3 viene proposta a 14.900 euro, a fronte di un prezzo di listino di 16.900 euro. Lo sconto diretto è quindi di 2.000 euro. La formula finanziaria SimplyDrive Promo prevede un anticipo di 5.761 euro, seguito da 35 rate mensili da 49 euro e da una rata finale di 9.409 euro. Il TAN fisso è del 3,99%, mentre il TAEG raggiunge il 7,50%.

Si tratta di un piano pensato per mantenere molto bassa la rata mensile, spostando però una parte rilevante dell’importo sull’anticipo e sul pagamento finale. Prima di firmare, sarà quindi importante valutare non soltanto i 49 euro al mese messi in evidenza dalla campagna, ma anche il costo complessivo del finanziamento e la gestione della maxi rata conclusiva.

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Per chi guarda all’elettrico, la ë-C3 viene offerta a 23.150 euro rispetto ai 23.900 euro di listino, con uno sconto di 750 euro. In questo caso la formula scelta è il leasing Citroën Easy Go: 35 canoni da 139 euro, TAN fisso allo 0% e TAEG del 2,41%.

Il primo canone anticipato è però pari a 9.107 euro, mentre il valore di riscatto finale è fissato a 10.835 euro. Anche qui la rata mensile contenuta racconta soltanto una parte dell’offerta, perché il peso maggiore resta concentrato all’inizio e alla fine del contratto.

A rendere più interessante la campagna è soprattutto il taglio del 50% sul prezzo degli optional. Chi desidera aggiungere dotazioni di comfort, tecnologia o personalizzazione può quindi configurare una C3 più ricca contenendo il sovrapprezzo, approfittando anche degli esemplari già presenti nelle concessionarie.