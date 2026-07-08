Abarth Topolino, lo Scorpione diventa tascabile: Fiat valuta la microcar dei giovanissimi

Una Abarth Topolino potrebbe diventare la prossima mossa di Fiat per avvicinare il mondo della micromobilità a un pubblico più giovane. L’idea è ancora allo studio, ma i vertici del marchio non la considerano affatto irrealistica. A rilanciare l’ipotesi è stato il magazine britannico Autocar, che ha pubblicato anche un render dedicato alla possibile versione sportiva del piccolo quadriciclo elettrico.

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Fiat valuta una Abarth Topolino per rendere la microcar elettrica più desiderabile tra i giovanissimi

La Topolino occupa un ruolo preciso nella strategia Fiat. Compatta, elettrica e omologata come quadriciclo leggero L6, può essere guidata già a 14 anni in Paesi come Italia e Francia, rispettando naturalmente i requisiti previsti dalle normative locali. Nonostante questo vantaggio, il modello non sembra aver ancora conquistato pienamente gli adolescenti.

L’età media degli acquirenti si aggirerebbe infatti intorno ai 45 anni. Un dato sorprendente per un veicolo nato anche con l’obiettivo di offrire ai più giovani un’alternativa più sicura e protetta rispetto agli scooter. Fiat vuole quindi rendere la Topolino più desiderabile, trasformandola anche in un piccolo oggetto di stile.

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Un primo passo è stato compiuto con la Topolino Sport, lanciata in Italia con una veste più vivace. La serie propone strisce ispirate al mondo delle corse, interni neri e il Monsterlino, un altoparlante Bluetooth rimovibile pensato per accompagnare le giornate fuori casa.

La possibile Abarth Topolino dovrebbe spingere ancora di più su questa direzione. Olivier François, amministratore delegato di Fiat, ha definito il progetto “un sogno”, aggiungendo che l’azienda ci sta lavorando e che il modello potrebbe trasformarsi in un grande successo.

Anche Gaetano Thorel, responsabile europeo di Fiat, ha confermato ad Autocar la volontà di portare l’impronta Abarth sulla piccola elettrica. L’obiettivo dichiarato è conquistare il cuore dei sedicenni e dei diciassettenni, ancora attratti da microcar dall’aspetto più sportivo e aggressivo.

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Il confronto diretto è soprattutto con marchi come Ligier, molto diffusi tra gli adolescenti. Secondo Thorel, queste vetture vengono percepite come più grintose grazie al design, al motore termico e al relativo sound, mentre la Topolino comunica un’immagine più morbida e rassicurante.

Fiat Topolino Abarth render by Italpassion.fr

Le regole della categoria L6 limitano però potenza e velocità massima. Per questo motivo, una Abarth Topolino difficilmente potrebbe offrire prestazioni realmente superiori. Il lavoro si concentrerebbe soprattutto sull’estetica, con paraurti dedicati, cerchi specifici, grafiche più decise, colori esclusivi e dettagli ispirati allo Scorpione, lasciando invariata la base tecnica elettrica.