Goodwood Festival of Speed 2026 con Lando Norris e Valentino Rossi

Fra i protagonisti del Goodwood Festival of Speed 2026 ci saranno anche Lando Norris e Valentino Rossi, che daranno il loro apporto alla straordinaria line-up dell’evento inglese. Il meeting, che andrà in scena da giovedì 9 a domenica 12 luglio, promette emozioni a fior di pelle, come da tradizione.

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Nella tenuta di Lord March, nel West Sussex (Regno Unito), si ritroveranno auto storiche e moderne da sogno e tanti personaggi legati agli sport a due e quattro ruote. Gli ospiti annunciati più di recente sono Lando Norris, campione del mondo di Formula 1 in carica, e Valentino Rossi, nove volte campione del mondo di motociclismo.

Questa storica apparizione riunirà due delle figure più influenti del motorsport moderno, coniugando gli universi del Circus e della MotoGP in un modo che solo il Goodwood Festival of Speed ​​può fare.

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Lando Norris, appena dopo il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, troverà il tempo per festeggiare con i fan nella Goodwood House. Da sempre ammiratore di Rossi, il pilota britannico con cittadinanza belga avrà, per la presenza del “Dottore”, un beneficio personale aggiuntivo dalla sua visita.

Quello di Valentino Rossi sarà un ritorno nell’evento d’oltremanica. Il campione di Tavullia porterà con sé l’inconfondibile carisma e il magnetismo globale che hanno definito la sua carriera. Con nove titoli mondiali, 115 vittorie nei Gran Premi e un’eredità che ha ridefinito il motociclismo, il “Dottore” rimane uno degli atleti più riconoscibili e amati dello sport.

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La sua influenza si estende ben oltre la pista; è una forza culturale il cui impatto continua a ispirare generazioni. Vederlo condividere il palco con Norris, un pilota che rappresenta il futuro del motorsport britannico, crea un momento potente in cui due epoche si incontrano, per un intreccio di passione e talento.

La loro apparizione congiunta promette di essere uno dei momenti clou dell’edizione 2026 del Goodwood Festival of Speed, offrendo ai fan un’occasione indimenticabile per vedere due icone di discipline diverse unite da ammirazione e rispetto. Norris e Rossi arriveranno venerdì pomeriggio per un “Balcony Moment” a Goodwood, dove gli appassionati potranno festeggiare con questi due nomi leggendari e ascoltarli. Norris vivrà anche un secondo “Balcony Moment” sabato, per celebrare la sua vittoria del Campionato del Mondo di Formula 1 dello scorso anno.

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Al Goodwood Festival of Speed 2026 si vivrà un tuffo nel motorsport di livello internazionale. Qui i mondi della Formula 1, delle gare Endurance, del WRC, della MotoGP e di molte altre discipline si incontreranno come in nessun altro luogo. Le iconiche vetture di tutto il panorama del motorsport riempiranno i paddock e si lanceranno in momenti dinamici di grande presa sensoriale, destinati a lasciare il segno nel cuore dei protagonisti e del pubblico.

Si profila un programma ricco di eventi unici e con un’azione senza sosta. Al Goodwood Festival of Speed 2026 si potranno ammirare tantissime auto sportive e stradali fra le più esclusive al mondo, che potranno essere osservate da ogni angolazione. Sul red carpet ci saranno pure diversi bolidi da corsa, baciati dalla gloria iridata, e i piloti che li hanno portati al successo.

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Spazio anche per le grandi presentazioni di auto, con un programma ricco e assortito. Un plus per gli ospiti. Ad aggiungere emozioni ci penseranno le superstar mondiali presenti all’appuntamento. Qui si potranno persino incontrare i propri idoli delle corse automobilistiche. Non si possono escludere presenze di star provenienti da altri ambiti: tradizionalmente diversi volti noti si recano al Goodwood Festival of Speed, per tuffarsi nella sua magia.

Fonte | Goodwood Festival of Speed