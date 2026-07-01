Lancia torna a Vigo con fame di vittoria: Ruiloba punta al bis al Rally delle Rías Baixas

Lancia Corse Spagna si prepara a vivere un altro fine settimana ad alta intensità sulle strade della Galizia. Dopo il ritorno al Rally di Ourense e la prima vittoria parziale su asfalto conquistata in Spagna dalla Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, il marchio italiano arriva ora a Vigo per affrontare il Rally delle Rías Baixas, appuntamento che segna il giro di boa della stagione 2026 nel S-CER, il Campionato Spagnolo Super Rally.

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Lancia Corse Spagna arriva a Vigo dopo il podio di Ourense: Ruiloba cerca il bis al Rally delle Rías Baixas con la Ypsilon Rally2 HF Integrale

Per Lancia Spagna si tratta di una tappa importante, non solo sul piano sportivo ma anche simbolico. Il progetto rally del marchio continua a crescere gara dopo gara, con l’obiettivo di riportare il nome Lancia stabilmente nelle zone alte delle classifiche. Finora il percorso è stato incoraggiante: nelle prime tre gare con la Ypsilon Rally2 HF Integrale, Diego Ruiloba ha raccolto due podi e un quarto posto, risultati che lo mantengono pienamente in lotta per le posizioni di vertice del campionato.

Il Rally delle Rías Baixas ha un significato particolare anche per lo stesso Ruiloba. Il pilota asturiano ha disputato questa gara una sola volta, nel 2024, riuscendo subito a vincerla insieme ad Ángel Vela. Fu una delle affermazioni più importanti della sua giovane carriera, arrivata proprio nell’anno in cui la prova tornava nel calendario nazionale dopo una breve pausa. Ora Ruiloba torna a Vigo con una nuova sfida e nuovi colori, quelli di Lancia Corse Spain, ma con la stessa ambizione: salire sul gradino più alto del podio.

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Anche la storia guarda con interesse a questo appuntamento. Lancia ha già lasciato il proprio nome nell’albo d’oro del Rally delle Rías Baixas nel 1988, quando Medardo Pérez e Juan José Alonso vinsero la 24ª edizione con la leggendaria Lancia Rally 037, impegnata allora nella Coppa di Spagna Rally. Quarant’anni dopo, il marchio torna su queste strade con una vettura moderna ma carica di richiami a una tradizione sportiva ancora molto viva.

Il quartier generale tecnico di Lancia Corse Spagna sarà allestito in Avenida de Samil, nei pressi dell’omonima spiaggia di Vigo. La cerimonia di partenza è prevista giovedì alle 21:30 in Rúa Policarpo Sanz, mentre il programma entrerà nel vivo venerdì con lo Shakedown e la Prova di Qualifica al mattino. Nel pomeriggio si disputeranno le prime quattro prove speciali, prima della giornata decisiva di sabato, con altre quattro prove da ripetere due volte, compreso un tratto nel cuore dello storico quartiere di Castro.

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“Ho partecipato al Rally delle Rías Baixas solo una volta, nel 2024, ma siamo riusciti a fare molto bene e a vincere”, ha dichiarato Diego Ruiloba. “Faremo tutto il possibile per portare la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale sul gradino più alto del podio a Vigo sabato”.