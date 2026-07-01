Stellantis scommette su Tokyo: nuovo maxi showroom con Jeep, Peugeot, Citroën, Fiat e Abarth

Stellantis continua a muoversi con decisione sul mercato giapponese e sceglie Tokyo per una nuova apertura dal peso importante. Il 25 luglio 2026, nel quartiere di Adachi, Sirius inaugurerà il nuovo showroom “Jeep / Peugeot / Citroën / Fiat / Abarth Adachi”, una sede che riunirà per la prima volta in Giappone cinque marchi Stellantis nello stesso spazio.

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A Tokyo apre uno showroom Stellantis con cinque marchi in un’unica sede: Jeep, Peugeot, Citroën, Fiat e Abarth, con servizi completi

La nuova concessionaria non nasce come un semplice punto vendita in più. L’idea è quella di offrire ai clienti un luogo dove poter scoprire mondi automobilistici diversi senza dover cambiare indirizzo. In una sola visita sarà possibile passare da Jeep a Peugeot, da Citroën a Fiat, fino ad Abarth, confrontando modelli, impostazioni, stili e caratteri molto differenti tra loro.

Il progetto segue il concept “Stellantis Brand House”, già introdotto in Giappone a partire dal 2024. È una formula pensata per rendere l’esperienza d’acquisto più ampia e più semplice, soprattutto per chi vuole valutare più alternative prima di scegliere. Ogni marchio mantiene la propria identità, ma viene inserito in una struttura comune, più moderna e più facile da vivere.

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Stellantis

Jeep porterà nello showroom la sua immagine legata all’avventura, alla robustezza e alla libertà. Peugeot e Citroën rappresenteranno invece il lato francese del gruppo, fatto di design, comfort e soluzioni pratiche. Fiat aggiungerà il carattere italiano più urbano e accessibile, mentre Abarth porterà una nota più sportiva, pensata per chi cerca un’auto compatta ma con una personalità forte.

La posizione scelta conferma l’importanza dell’operazione. Il nuovo punto vendita sorgerà lungo la Loop 7, una delle strade più trafficate e riconoscibili di Tokyo, in un’area con grande visibilità commerciale. Anche l’esterno sarà studiato per comunicare subito la presenza dei cinque marchi, con insegne illuminate e loghi ben visibili sulla facciata.

Dentro, però, non ci sarà soltanto lo showroom. La struttura comprenderà anche un’area dedicata all’accoglienza e all’assistenza, una zona per la consegna dei veicoli dotata di punti di ricarica e un’officina capace di seguire tutti i marchi presenti. In questo modo il cliente potrà contare su un servizio completo, dalla scelta dell’auto fino alla manutenzione dopo l’acquisto.

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Per Sirius si tratta di un passaggio significativo. La società gestisce già sedi Stellantis legate a Jeep e Peugeot nelle aree di Yokohama, Tsukuba e Mito, oltre a un centro specializzato in veicoli usati certificati Jeep. Quella di Adachi sarà però la prima concessionaria del gruppo affidata a Sirius a includere anche Fiat e Abarth.

L’azienda arriva a questa apertura dopo un 2025 segnato da riconoscimenti importanti per vendite e qualità del servizio. Ken Arai, presidente e CEO di Sirius, ha parlato dell’orgoglio di essere il primo concessionario Stellantis in Giappone a gestire cinque marchi nella stessa sede. L’obiettivo sarà mettere a disposizione dei clienti dell’area di Adachi l’esperienza maturata negli anni, con un servizio vicino al territorio e capace di valorizzare la varietà del gruppo.