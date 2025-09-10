La nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale è stata confermata ufficialmente

Nei giorni scorsi sul web sono apparse le prime immagini di quella che sembrava essere la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Non sembravano dunque esserci più dubbi sulla sua esistenza. Poco fa Stellantis con un comunicato ha confermato ufficialmente che le voci erano fondate e che la vettura è già pronta per effettuare i primi test in attesa del lancio ufficiale.

Adesso è ufficiale: la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ha completato i suoi test ed è pronta a tornare in gara

Lancia ha annunciato che i primi collaudi della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale si sono conclusi con esito positivo. La vettura pesa 1.230 chilogrammi. Il leggendario spirito HF Integrale è ufficialmente tornato, e questo rappresenta soltanto l’inizio di una nuova era.

La Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale farà dunque presto il suo debutto ufficiale nel mondo delle competizioni sportive, portando con sé l’iconico e leggendario spirito delle vittorie rallistiche che hanno reso Lancia un nome storico e rispettato nel panorama automobilistico internazionale.

Questo modello rappresenterà una perfetta combinazione tra tradizione e innovazione, celebrando l’eredità sportiva del marchio e dimostrando al tempo stesso la sua capacità di affrontare le sfide moderne del motorsport con prestazioni elevate e tecnologia all’avanguardia.

La Ypsilon Rally2 HF Integrale incarnerà quindi la passione, la determinazione e l’ingegno che da sempre contraddistinguono Lancia, confermando il suo ruolo di protagonista nelle competizioni e continuando a ispirare gli appassionati di rally di ogni generazione.

Dopo aver partecipato al Campionato Italiano Rally con le Ypsilon Rally4 e la Ypsilon Rally6, ora chiamata “HF Racing”, Lancia dunque è pronta a stupire il mondo intero con la sua nuova Ypsilon Integrale Rally2, pensata per riportare il marchio torinese sulla scena internazionale di rally su asfalto e sterrato.

Ricordiamo che nei giorni scorsi un prototipo della futura Rally2 era stato avvistato durante test privati, mostrando una livrea molto vicina alla versione definitiva e il logo Integrale ben visibile sul fianco, a conferma del progresso del progetto. Sebbene non parteciperà alla classe regina WRC, la vettura sarà impegnata nel campionato WRC2, riservato alle Rally2 (ex R5). Queste auto, pur essendo leggermente al di sotto delle World Rally Car, offrono tecnologie avanzate, con motori turbo 1.6 litri, trazione integrale e peso minimo di 1.230 kg, rendendo la categoria accessibile a costruttori ufficiali e team privati, con gare sempre avvincenti.