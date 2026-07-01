Nuova ë-C3 Tonic, Citroën rilancia l’elettrico accessibile con una serie speciale dal look giovane

Citroën continua a lavorare su un’idea molto chiara e cioè quella di rendere l’auto elettrica più vicina alla vita reale delle persone. La Nuova ë-C3 Tonic nasce proprio con questo obiettivo, proponendosi come una serie speciale pensata per chi vuole passare alla mobilità a zero emissioni senza dover affrontare costi proibitivi o rinunciare a comfort, praticità e personalità.

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Citroën lancia la nuova ë-C3 Tonic: serie speciale elettrica dal look più giovane, con comfort, connettività e autonomia fino a 320 km

Il punto di partenza è la ë-C3 in allestimento YOU, già pensata per offrire una formula semplice e concreta. Cinque posti veri, dimensioni adatte alla città, comfort di buon livello e una gestione dell’elettrico pensata per l’uso quotidiano. La versione Tonic aggiunge a questa base un carattere più riconoscibile, con dettagli estetici mirati e dotazioni che rendono l’esperienza a bordo più moderna.

La Citroën Nuova ë-C3 Tonic guarda soprattutto a un pubblico urbano, ma non solo. È pensata per chi usa l’auto ogni giorno per andare al lavoro, accompagnare i figli, muoversi tra città e periferia o affrontare piccoli spostamenti del fine settimana. Non vuole complicare la vita al guidatore, ma semplificarla, offrendo una proposta elettrica accessibile e facile da capire.

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Dal punto di vista dello stile, la serie speciale Tonic prova a dare più energia alla piccola elettrica francese. Il tetto bicolore, disponibile in Aden Red o Onyx Black, aggiunge contrasto alla carrozzeria, mentre le barre al tetto e lo spoiler posteriore, ripresi dall’allestimento superiore, rendono il profilo più deciso. I Color Clips Lemon Yellow sul paraurti anteriore portano una nota vivace e riconoscibile, mentre il badge Tonic sotto gli specchietti laterali firma questa edizione con un tratto grafico più giovane e distintivo.

Le tinte disponibili, Polar White e Night Black, rafforzano questa doppia anima: semplice ma curata, accessibile ma non anonima. È un approccio coerente con la filosofia Citroën, che da tempo cerca di distinguersi non soltanto sul prezzo, ma anche su un linguaggio estetico più leggero, personale e immediato.

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A bordo, la Nuova ë-C3 Tonic punta su un ambiente semplice, ma non povero. Il touchscreen centrale a colori da 10,25 pollici permette di gestire le principali funzioni in modo intuitivo e supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless. Una scelta importante per chi, anche su un modello accessibile, si aspetta connettività e facilità d’uso. La plancia con inserti in tessuto, derivata dall’allestimento PLUS, migliora la percezione dell’abitacolo e contribuisce a creare un ambiente più caldo e accogliente.

La gamma è stata pensata per offrire due livelli di autonomia, così da adattarsi a esigenze e budget diversi. La ë-C3 Urban Range rappresenta la porta d’ingresso al mondo elettrico Citroën, con batteria da 30 kWh e fino a 204 km di autonomia WLTP, che salgono a 300 km nell’utilizzo urbano. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 30 kW, una soluzione adatta soprattutto a chi si muove ogni giorno in città o nell’area suburbana.

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Per chi ha bisogno di maggiore libertà, la ë-C3 Elettrica adotta invece una batteria da 44 kWh, con autonomia fino a 320 km WLTP e fino a 440 km in città. In questo caso la ricarica rapida arriva fino a 100 kW, rendendo il modello più adatto anche a percorrenze più ampie e a un utilizzo meno legato alla sola routine urbana.