DS pronta a fare la storia a Shanghai: 150 gare in Formula E e una nuova sfida per Penske

Shanghai si prepara ad accogliere un fine settimana importante per la Formula E e per DS, che domenica taglierà il traguardo delle 150 gare disputate nel Campionato del Mondo ABB FIA. Un risultato significativo per il marchio premium di Stellantis, presente nella categoria elettrica dalla seconda stagione e ormai tra i protagonisti più riconoscibili della serie.

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Shanghai accoglie il 150° E-Prix di DS in Formula E: il team cerca punti, conferme e un altro risultato forte con PENSKE su un circuito favorevole.

Il doppio appuntamento cinese, in programma il 4 e 5 luglio, ospiterà il dodicesimo e il tredicesimo round della stagione 12. Per DS PENSKE sarà l’occasione per confermare i segnali positivi arrivati dall’ultima gara di Sanya, dove il team ha raccolto punti preziosi e ha mostrato un buon passo in un momento chiave del campionato.

Shanghai, del resto, evoca ricordi particolarmente dolci per la squadra. Nel 2025, proprio su questo circuito, DS PENSKE conquistò una splendida doppietta nella gara di apertura del weekend, con Maximilian Günther davanti a Jean-Éric Vergne. Un risultato rimasto nella memoria del team e dei tifosi, anche perché arrivato in una fase molto competitiva della stagione.

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Quest’anno il compito sarà affidato a Maximilian Günther e Taylor Barnard. Il pilota tedesco torna su una pista dove ha già dimostrato di poter essere protagonista, mentre Barnard conosce bene il valore di questo tracciato: nel 2025 chiuse terzo nella prima gara di Shanghai, confermando il proprio feeling con il circuito cinese.

Per DS Automobiles, però, la gara di domenica rappresenterà la presenza numero 150 in Formula E, un traguardo che racconta continuità, investimento tecnologico e una lunga storia nel motorsport elettrico. Dal debutto nella categoria, DS ha costruito un palmarès di alto livello, con 4 titoli, 18 vittorie, 55 podi e 26 pole position.

L’obiettivo del weekend sarà sfruttare al massimo il potenziale della DS E-TENSE FE25 e raccogliere altri punti importanti per il campionato. Il team punta anche a superare la soglia dei 2000 punti complessivi conquistati da DS Automobiles dal suo ingresso nella serie. Le due gare scatteranno sabato e domenica alle 09:00 CET, quando a Shanghai saranno le 15:00.