Heritage Hub celebra la Topolino: la piccola Fiat che mise l’Italia su quattro ruote

Nel giugno del 1936 una piccola automobile cambiò il passo dell’Italia. Si chiamava Fiat 500, ma per tutti sarebbe diventata semplicemente la “Topolino”: un soprannome affettuoso, nato da quelle linee compatte e da quei fari esterni che ricordavano le orecchie del celebre personaggio Disney. Piccola nelle dimensioni, enorme nel significato, la vettura firmata da Dante Giacosa inaugurò una nuova idea di mobilità: più accessibile, più vicina alle famiglie, meno esclusiva. In altre parole, aprì la strada alla democratizzazione dell’automobile in un Paese in cui le quattro ruote erano ancora privilegio di pochi.

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Heritage Hub celebra i 90 anni della Fiat 500 Topolino con un raduno tra Torino e Mirafiori

A novant’anni dal suo debutto, la Fiat 500 “Topolino” continua a essere molto più di un modello storico. È un frammento vivo dell’identità industriale e culturale italiana, custodito da appassionati, collezionisti e club che ne tramandano la memoria. Proprio per celebrare questa ricorrenza, il Topolino Autoclub Italia e il Club Topolino Fiat Torino hanno dato vita al comitato “La Topolino va ai 90”, organizzando dall’11 al 14 giugno un raduno spettacolare tra Torino e dintorni.

Il momento più suggestivo è arrivato sabato 13 giugno, quando gli equipaggi hanno fatto tappa all’Heritage Hub, nel comprensorio industriale di Mirafiori. Una scelta dal forte valore simbolico: proprio Mirafiori, dal 1947, accolse la produzione della mitica utilitaria, dopo gli esordi nello stabilimento del Lingotto. Qui i partecipanti hanno vissuto un evento esclusivo, tra visita guidata al polo espositivo e cena di gala immersi in una collezione unica al mondo.

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Per l’occasione, accanto a due splendidi esemplari delle versioni B e C, sono state esposte riproduzioni di manifesti e bozzetti pubblicitari originali della 500 Topolino, vere opere d’arte conservate presso il Centro Storico Fiat. Grande attenzione anche per il telaio di una 500 A, prestato dal MAUTO, che lo ricevette in dono da FIAT nel 1937: una testimonianza preziosa dell’ingegnosità progettuale di Giacosa, capace di trasferire nella piccola vettura soluzioni ispirate anche all’esperienza maturata nell’ingegneria aeronautica.

La storia della Topolino nasce tra le due guerre con un obiettivo ambizioso: motorizzare l’Italia attraverso un’auto economica, razionale e affidabile. Il progetto iniziale, immaginato da Antonio Fessia con motore e trazione anteriori, venne poi affidato nel 1934 al giovane Giacosa, che adottò uno schema più tradizionale ma ricco di soluzioni intelligenti. Il quattro cilindri da 569 cc, capace di 13 CV e di circa 85 km/h, garantiva consumi contenuti e una sorprendente praticità.

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Il successo fu immediato. Pur costando 8.900 lire, più dell’obiettivo iniziale, la Topolino conquistò il pubblico e continuò a evolversi nel dopoguerra con le versioni B e C, fino alla chiusura della produzione nel 1955 dopo oltre 376 mila esemplari. Auto di famiglia, mezzo da lavoro, simbolo di rinascita: la piccola Fiat preparò il terreno alla 600 e alla Nuova 500, completando quella motorizzazione di massa che lei aveva avuto il coraggio di cominciare.