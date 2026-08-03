Fiat 600 Hybrid, ad agosto 2026 il prezzo scende a 19.950 euro: sconto di 5.900 euro

Fiat prova a rendere più interessante la Fiat 600 Hybrid con una promozione valida fino al 27 agosto 2026. La versione coinvolta è la Pop con motore 1.2 da 110 CV, proposta a 19.950 euro, oltre agli oneri finanziari. Per arrivare a questa cifra, però, servono due condizioni precise: la rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 4 e la sottoscrizione del finanziamento Stellantis Financial Services.

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Fiat 600 Hybrid in promozione fino al 27 agosto 2026

Il prezzo di listino della Fiat 600 Hybrid è di 26.400 euro, esclusi IPT e contributo PFU. Con la rottamazione, Fiat applica uno sconto di 4.400 euro e porta il prezzo a 21.450 euro. Il finanziamento aggiunge poi un ulteriore vantaggio di 1.500 euro, facendo scendere la cifra finale ai 19.950 euro messi in evidenza nella campagna.

Il piano prevede un anticipo di 4.214 euro, seguito da 35 rate mensili da 199 euro. Dopo tre anni resta da pagare una rata finale di 13.843,10 euro, pari al Valore Garantito Futuro della vettura. Il TAN fisso è dell’8,99%, mentre il TAEG arriva all’11,78 per cento.

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La rata mensile può sembrare contenuta, ma per capire quanto costa davvero l’operazione bisogna guardare anche alle altre voci. L’importo totale del credito è di 16.142,25 euro e comprende il servizio Identicar per 12 mesi, del valore di 271 euro. Sommando interessi, spese di istruttoria, costi di incasso e imposta sostitutiva, la cifra complessivamente dovuta alla finanziaria sale a 20.849,51 euro.

Nei 199 euro mensili è inclusa anche l’estensione Extended Care Premium. Alla normale garanzia contrattuale di due anni se ne aggiunge quindi un terzo, con un limite massimo di 30.000 chilometri.

Alla scadenza, il cliente potrà scegliere se tenere la Fiat 600 Hybrid, pagando o rifinanziando la rata residua, oppure sostituirla o restituirla. In caso di riconsegna, superata la soglia dei 30.000 chilometri verranno addebitati 10 centesimi per ogni chilometro in più. L’offerta è riservata ai clienti privati, non è cumulabile con altre promozioni e richiede l’immatricolazione della vettura entro il 27 agosto 2026.