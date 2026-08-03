Peugeot 208, ad agosto 2026 la Turbo 100 scende a 15.200 euro: bastano 99 euro al mese

Peugeot punta sulla sua utilitaria più conosciuta con una promozione dedicata alle vetture già disponibili presso la rete. Fino al 31 agosto 2026, la Peugeot 208 Turbo Benzina 100 Style viene proposta a 15.200 euro, oltre agli oneri finanziari, scegliendo il finanziamento IMOVE D.

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Peugeot 208 Turbo 100 in promozione fino al 31 agosto 2026: prezzo da 15.200 euro

La formula mette in evidenza una rata mensile piuttosto contenuta. Il piano prevede infatti un anticipo di 4.376 euro, seguito da 35 rate da 99 euro. Alla fine del contratto rimane da versare una rata conclusiva di 10.499 euro. Il TAN fisso è del 6,99 per cento, mentre il TAEG raggiunge il 10,42 per cento.

Come sempre accade con questo genere di offerte, non bisogna fermarsi soltanto ai 99 euro pubblicizzati. Anticipo, interessi, spese legate al finanziamento e rata finale incidono sul costo complessivo dell’operazione. Prima di firmare è quindi consigliabile verificare in concessionaria tutte le condizioni contrattuali, compresi gli eventuali limiti chilometrici e le modalità previste alla scadenza.

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La promozione riguarda esclusivamente un numero limitato di automobili in pronta consegna. Questo significa che colori, dotazioni e configurazioni disponibili potrebbero dipendere dagli esemplari presenti nei singoli punti vendita. Chi è interessato dovrà quindi controllare rapidamente la disponibilità presso la rete aderente.

La Peugeot 208 coinvolta nell’iniziativa monta il motore turbo benzina da 100 CV, una soluzione pensata per chi cerca una vettura semplice da utilizzare e non vuole passare all’ibrido o all’elettrico. La potenza è adatta sia agli spostamenti urbani sia ai tragitti extraurbani, mantenendo dimensioni compatte e costi di gestione relativamente contenuti.

L’allestimento Style punta su una dotazione equilibrata, con un’impostazione più curata rispetto alle versioni di accesso. Il prezzo promozionale di 15.200 euro rimarrà disponibile fino al 31 agosto 2026, salvo esaurimento anticipato delle vetture in stock.